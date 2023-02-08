Şenkul: Hava koşulları el verirse 2 yardım tırı yola çıkacak

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, 2 yardım tırının hava koşulları el verirse bugün Hatay’a doğru yola çıkacağını duyurdu. Yeni bir tırın daha bugün Girne Belediyesi önünde olacağını, yardımların toplanmaya devam edeceğini dile getiren Şenkul, gerekli koordinasyon sağlanabilirse bu tırın da Adıyaman’a gitmek için yarın yola çıkacağını belirtti.

Şenkul, öncelikli ihtiyaç listesini de paylaştı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şenkul, şunları söyledi: “Günaydın Girne, Dün Girne Belediyesine yapılan yardımlarınız ile 2 tır tıka basa dolmuş ve bu gece hava koşulları müsade ederse afet bölgesine(Hatay) doğru yola çıkacaktır.

Bugün sabah itibarı ile Hüseyin Çakır kardeşimin de büyük uğraşları ile yeni bir tırımız Girne Belediyesi önünde olacak ve bugün toplanacak yardımlar da gerekli koordinasyon sağlanabilirse Adıyaman ilimize gitmek için yarın yola çıkacaktır. Öncelikle ihtiyaç duyulan ürünler:

-Hazır yemek ve kuru gıda

-Mont

-Çizme ve bot ayakkabı

-Çocuk bezi ve Kadın peti

-Battaniye ve Yorgan

-Fener, kova ve ışıklı kask

-Su, süt, çocuk maması

Gün Dayanışma günüdür…”