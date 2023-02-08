Cumhurbaşkanlığı Deprem Kriz ve Koordinasyon Komitesi değerlendirme yapıyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığındaki Deprem Kriz ve Koordinasyon Komitesi, afet bölgesinde enkaz alanında kalan çocuklar ile öğretmenlerin kurtarılması için yapılan arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili son gelişmelerle ilgili değerlendirme yapıyor. Komite, deprem bölgesine gereken iş araçları ve diğer ihtiyaçların tedariki için de koordinasyonu sürdürüyor.

Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan toplantıda, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığındaki komite, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa

Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK)Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil ve Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu ve diğer yetkililerin katılımıyla çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Olayın ilk yaşandığı günden hükümet ile istişare içinde çalışmalarını ara vermeden sürdüren komite, KKTC’den deprem bölgelerine gönderilecek uzman personel, iş insanlarından temin edilen iş araçları ile çeşitli yardım malzemeleri gönderilmesini koordine ediyor.

Yapılabilecek her şeyin yapıldığı, devletin enkaz altında kalan çocukların ve öğretmenlerin sağlıklı bir şekilde kurtarılması için tüm ilgili uzman kurumlarıyla enkaza müdahale ettiği vurgulanan komite toplantısında, ayrıca KKTC’den gönderilen yardımların AFAD ile koordine içinde dağıtılacağı kaydedildi.

Komite, enkaz altında kalan öğrencilerin arama ve kurtarma çalışmalarını da yakından takip ederken, deprem bölgesindeki vatandaşların ülkeye getirilmesi konularını da görüşüyor.