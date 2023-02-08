Depremlerde can kaybı 7 bin 108 oldu - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Şubat 8, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Depremlerde can kaybı 7 bin 108 oldu

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Türkiye deprem

AFAD, saat 10.35 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 7 bin 108 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 bin 910 kişinin yaralandığını açıkladı.

Açıklama, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapıldı.

Saat 09.45 itibarıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde 7 bin 108 kişi hayatını kaybetti, 40 bin 910 kişi yaralandı.


Depremzede vatandaşlarımızın barınması için bölgede, 50 bin 818 AFAD Aile Yaşam Çadırının kurulumu tamamlandı.

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Tags:depremölüTürkiyeyaralı
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