AFAD: Depremlerde can kaybı 6 bin 957 oldu

AFAD, saat 09.45 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 6 bin 957 kişinin hayatını kaybettiğini, 38 bin 224 kişinin yaralandığını açıkladı. Bölgede görev yapan arama kurtarma personeli sayısı ise 96 bin 770’e yükseldi.
Açıklama, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapıldı.
Saat 09.45 itibarıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde 6 bin 957 kişi yaşamını yitirdi, 38 bin 224 kişi yaralandı.
Depremzede vatandaşlarımızın barınması için bölgede, 50 bin 818 AFAD Aile Yaşam Çadırının kurulumu tamamlandı.
79 bin 110 arama kurtarma personeli görev yapıyor
AFAD, PAK, JANDARMA, DAK, Milli Savunma Bakanlığı, UMKE, İtfaiye, Milli Eğitim Bakanlığı, Güven, STK ve Gönüllüler, Güvenlik, Yerel Destek Ekipleri’nden görevlendirilen personel ile uluslararası arama kurtarma ekiplerinden oluşan toplam arama ve kurtarma personeli sayısı 79 bin 110’a yükseldi.
Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde diğer ülkelerden yardım için gelen 5 bin 309 personel afet bölgesine sevk edildi.