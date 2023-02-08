AFAD: Depremlerde can kaybı 6 bin 957 oldu - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Şubat 8, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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AFAD: Depremlerde can kaybı 6 bin 957 oldu

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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afad Depremlerde can kaybı 6 bin 957 oldu

AFAD, saat 09.45 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 6 bin 957 kişinin hayatını kaybettiğini, 38 bin 224 kişinin yaralandığını açıkladı. Bölgede görev yapan arama kurtarma personeli sayısı ise 96 bin 770’e yükseldi.

Açıklama, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapıldı.

Saat 09.45 itibarıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde 6 bin 957 kişi yaşamını yitirdi, 38 bin 224 kişi yaralandı.


Depremzede vatandaşlarımızın barınması için bölgede, 50 bin 818 AFAD Aile Yaşam Çadırının kurulumu tamamlandı.

79 bin 110 arama kurtarma personeli görev yapıyor

AFAD, PAK, JANDARMA, DAK, Milli Savunma Bakanlığı, UMKE, İtfaiye, Milli Eğitim Bakanlığı, Güven, STK ve Gönüllüler, Güvenlik, Yerel Destek Ekipleri’nden görevlendirilen personel ile uluslararası arama kurtarma ekiplerinden oluşan toplam arama ve kurtarma personeli sayısı 79 bin 110’a yükseldi.

Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde diğer ülkelerden yardım için gelen 5 bin 309 personel afet bölgesine sevk edildi.

 

104 hava aracıyla hava köprüsü kuruldu

Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör vb. iş makineleri olmak üzere toplam 5 bin 402 araç sevk edildi.

Afet bölgelerinde 31 vali, 70’in üzerinde kaymakam ile 68 il müdürü görevlendirildi.

 

Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı toplam 104 hava aracıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’den bölgeye personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kuruldu.

Bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 9, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 1 olmak üzere toplam 10 gemi görevlendirildi.

 

 

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Tags:can kaybıdepremölü sayısıTürkiye
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