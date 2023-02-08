AFAD: Depremlerde can kaybı 6 bin 957 oldu

Açıklama, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapıldı.

Saat 09.45 itibarıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde 6 bin 957 kişi yaşamını yitirdi, 38 bin 224 kişi yaralandı.

Depremzede vatandaşlarımızın barınması için bölgede, 50 bin 818 AFAD Aile Yaşam Çadırının kurulumu tamamlandı.

79 bin 110 arama kurtarma personeli görev yapıyor

AFAD, PAK, JANDARMA, DAK, Milli Savunma Bakanlığı, UMKE, İtfaiye, Milli Eğitim Bakanlığı, Güven, STK ve Gönüllüler, Güvenlik, Yerel Destek Ekipleri’nden görevlendirilen personel ile uluslararası arama kurtarma ekiplerinden oluşan toplam arama ve kurtarma personeli sayısı 79 bin 110’a yükseldi.

Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde diğer ülkelerden yardım için gelen 5 bin 309 personel afet bölgesine sevk edildi.