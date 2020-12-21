Senin: Partilerin ve politikacıların itibarı zedeleniyor

HP Başkan vekili Yenal Senin Meclis’te Hüseyin Özgürgün’ün istifasının reddedilmesi konusunda açıklama yaptı.

Yenal Senin açıklamasında “Yasa gereği bu istifa oylaması meclise geliyor, yine kimi muhalefet vekilleri salona gelmiyor, kimi oylama sırası salondan çıkıyor kimi çekimserim diyor.” dedi.

Açıklama şöyle:

Her siyasetçinin ve siyasi partiyi temsil eden kişilerin ağzından mutlaka şu söz çıkar: partilerin ve politikacıların itibarı zedeleniyor, bunu engellemeliyiz. Ancak bir haftadır mecliste yaşanılanlara baktığımda bu söylemleri samimi bulmadığımı belirtmek isterim.

Önce hükümetin güven oyu alması için oylamaya gidiliyor, Ana Muhalefet’in bir vekili bu kritik günde mecliste bulunmuyor. Bugün ise uzun zamandır yurtdışında bulunan bir vekil, üstelik de kendi rızası ile vekillikten istifa ediyor. Yasa gereği bu istifa oylaması meclise geliyor, yine kimi muhalefet vekilleri salona gelmiyor, kimi oylama sırası salondan çıkıyor kimi çekimserim diyor. Aslında bu olayın muhalefet ya da iktidarda olmasıyla da bir ilişki yok. Milleti temsil etmek için oraya seçilen kişilerin bu görevi yapmamasına rağmen bu durumu kabul eden, bu duruma onay veren zihniyetle Kıbrıs Türk Halkı bir adım ileriye gitmez. Bugün 21 Aralık. Bu vatan için şehit olanların ruhuna saygı gösterseydiniz. Atalarımız bunun için mi can verdiler. Bu utancı taşıyanların vicdanı muhasebesini kendilerine bırakıyorum.