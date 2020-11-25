Senin: Özyiğit’in söylemleri talihsiz bir açıklamadır

HP Genel Başkanı Yenal Senin TDP Başkanı Cemal Özyiğit’in Kudret Özersay ile ilgili söylemlerini eleştirdi.

HP Genel Başkanı Yenal Senin, “Yaşanılan süreçte ağzını açmayıp, sineye çekenler bugün hangi sebeple Sn. Özersay’ı kabul edemeyiz diyebilir?” ifadelerini kullanarak Özyiğit’in açıklamasını talihsiz bir açıklama olarak değerlendirdi.

Açıklama şöyle:

Sn. Cemal Özyiğit’ın Kudret Özersay için söyledikleri tarafımızca kabul edilemez. Yaşanılan süreçte ağzını açmayıp, sineye çekenler bugün hangi sebeple Sn. Özersay’ı kabul edemeyiz diyebilir? Önce topluma bunu açıklasınlar. Ayrıca kendilerini hangi pozisyonda ev sahibi görüp, bize hoşgeldin deme düşüncesi içindedirler cidden merak içindeyim.

Bizlerin duruşu nettir. Kişi- parti ayırt etmeksizin ortada bir yanlış gördüğümüzde buna karşı bir duruş sergiledik ve bundan sonrada sergileyeceğiz. Sözde bunu söyleyenlerin, fiiliyatta hiç birşey yapmadıktan sonraki konuşmaları sadece talihsiz bir açıklamadır.