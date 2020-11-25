Duygusal şiddet uygulayan erkeklerin ortak özellikleri neler?

Kadınlar da psikolojik şiddet uygular mı?

Psikolojik şiddetin, gücü elinde tutmakla genellikle doğrudan ilgisi var.

Ancak kadınları başkalarının uyduları gibi davranmaları için koşullayan pek çok etken de var – özellikle de çocuklarının ve partnerlerinin.

Öte yandan erkekler, kendilerini kendi hayatlarının kahramanı yapmaya daha fazla eğilimliler.

Ancak kadınlar da duygusal şiddete varan baskı uygulayabilir. Kadın da partnerini ekonomik olarak kontrol altında tutabilir ya da partnerini çocukları görmesini engellemekle tehdit edebilir.

Duygusal şiddet uygulayanlar böyle mi doğar yoksa büyüdükçe mi böyle olur?

Genellikle birbiriyle bağlantılı pek çok faktör var.

Daha tepkisel ve şiddete eğilimli olarak doğmuş kişiler de var. Daha az hoşgörülü olma ve çabuk hayal kırıklığına uğrama eğilimindeler. Aynı zamanda mütemadiyen bir onaylanma isteği içindedirler.

Bu tür insanlar istemeyerek de olsa daha sonra pişmanlık duyabilecekleri tepkileri göstermeye daha fazla eğilimliler.

Ancak bir tür cesaret ve bağımsızlık gösterilerini yücelten ve ödüllendiren ataerkil bir yapıda yaşadığımız gerçeğine de gözlerimizi kapatamayız.