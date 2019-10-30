Spor

Şengül, Derinya’da parlıyor

30 Ekim 2019

İKİ MAÇTA FORMA GİYDİ: Sporcumuz Şengül Kesken , Rum Voleybol Ligi ekiplerinden Derinya ile mücadele vermeye başladı. Şengül iki haftası biten ligde takımı 1 galibiyet 1 mağlubiyet almış durumda

 

Tonguç KOTAK

 Ülke voleybolumuzun yetenekli isimlerinden olan Şengül Kesken, Rum Voleybol Ligi ekiplerinden Derinya ile maçlarda mücadele etmeye başladı.

17 yaşında ki Şengül Kesken, Rum Voleybol Ligi ekiplerinden Derinya ile anlaşarak bu sezon bu takımın formasını giymeye başladı.

 

2 maçta da forma giydi

Şengül yeni sezonda anlaştığı Rum ekibi Derinya’nın ligde oynadığı iki karşılaşmada da oynayarak göz doldurdu.

İlk iki haftada takımının iyilerinden olan Şengül ligin üçüncü haftasında bugün Derinya ile bir maça daha çıkacak.



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