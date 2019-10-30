Bostancı’da sessizlik: 0-0

K-Pet 1. Lig’in 7. haftasında önceki gün aşırı yağışlar nedeniyle ertelenen ve dün oynanan Yalova-Y Dumlupınar maçı golsüz kapandı

Yer: Bostancı, Tahsin Mertekçi Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Emine Yarkın, Hakan Gök

Yalova Yonpaş Dumlupınar

1.Kıvanç Demircioğlu 13.Türkkan Delideniz

4.Çağan Ayatay 4.Abbas Osum

7.Hakan Demir 3.İsmail Tırlık

8.Selçuk Dilik 7.Turgut Kaçar

10.Ahmet Hasan 11.İbrahim Köse

11.Mehmet Kum 18.Hikmet Çelikel

17.Sergülen Rüstemoğlu 20.Burak Karabacak

33.Gökhan Titiz 22.Ali Bayır

75.Civan Hısır 27.Emre Soytürk

77.İbrahim Halil Keser 28.Berke Zorba

97.Özcan Altunterim 80.Turgut Kaan

Kırmızı kart:

Dk.60 Turgut Kaan

K-Pet 1. Lig’in üst sıralarını ilgilendiren maçta, Yalova Y Dumlupınar’ı konuk etti. Önceki gün aşırı yağış nedeniyle ertelenen ve dün oynanan karşılaşma başladığı gibi golsüz tamamlandı. Çoğunlukla kadın taraftarların yoğun ilgi gösterdiği ve düşük tempoda geçen karşılaşmada zaman zaman gelişen ataklar gol getirmeyince maç golsüz berabere tamamlandı. 60.dakikada Dumlupınar’dan Turgut Kaan çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve konuk ekip son 30 dakikayı 10 kişi oynadı. Bu skorla, Yalova 17, Dumlupınar ise 14 puanla tablodaki yerlerini kordular.