FutbolSpor

Bostancı’da sessizlik: 0-0

30 Ekim 2019

K-Pet 1. Lig’in 7. haftasında önceki gün aşırı yağışlar nedeniyle ertelenen ve dün oynanan Yalova-Y Dumlupınar maçı golsüz kapandı

Yer: Bostancı, Tahsin Mertekçi Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Emine Yarkın, Hakan Gök

 

Yalova                                                                 Yonpaş Dumlupınar

1.Kıvanç Demircioğlu                                         13.Türkkan Delideniz

4.Çağan Ayatay                                                  4.Abbas Osum

7.Hakan Demir                                                    3.İsmail Tırlık

8.Selçuk Dilik                                                      7.Turgut Kaçar

10.Ahmet Hasan                                                11.İbrahim Köse

11.Mehmet Kum                                                18.Hikmet Çelikel

17.Sergülen Rüstemoğlu                                   20.Burak Karabacak

33.Gökhan Titiz                                                  22.Ali Bayır

75.Civan Hısır                                                    27.Emre Soytürk

77.İbrahim Halil Keser                                       28.Berke Zorba

97.Özcan Altunterim                                          80.Turgut Kaan

                                               Kırmızı kart:

Dk.60 Turgut Kaan

 

 

K-Pet 1. Lig’in üst sıralarını ilgilendiren maçta, Yalova Y Dumlupınar’ı konuk etti.  Önceki gün aşırı yağış nedeniyle ertelenen ve dün oynanan karşılaşma başladığı gibi golsüz tamamlandı. Çoğunlukla kadın taraftarların yoğun ilgi gösterdiği  ve düşük tempoda geçen karşılaşmada zaman zaman gelişen ataklar gol getirmeyince maç golsüz berabere tamamlandı. 60.dakikada Dumlupınar’dan Turgut Kaan çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve konuk ekip son 30 dakikayı 10 kişi oynadı. Bu skorla, Yalova 17, Dumlupınar ise 14 puanla tablodaki yerlerini kordular.



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