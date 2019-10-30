Erenköy Salonu “SULARA” teslim

Karpaz bölgesinde özellikle voleybolda yetiştirdiği oyuncularla dikkat çeken Erenköy’de salon son yağmurlardan büyük hasar aldı
SON YAĞMURLAR SALONU VURDU: Ligin başlamasına kısa bir süre kala ve kış ayına girmememize rağmen son birkaç gündür yağan yağmurlar sonucu Erenköy Spor Salonu tavanının akıtması ve kapıdan giren sularla parke sular altında kaldı
Tonguç KOTAK
Karpaz bölgesinde özellikle voleybolda yetiştirdiği oyuncularla dikkat çeken Erenköy’de salon son yağmurlardan büyük hasar aldı
Voleybol Ligleri’nde mücadele edecek olan Karpaz Gate Marina’nın ev sahibi olduğu maçları oynadığı Erenköy Spor Salonunun durumu çok kötü.
Salon yağmura teslim
Kış ayına girmememize rağmen son birkaç gündür yağan yağmurlar sonucu Erenköy Spor Salonu tavanının akıtması ve kapıdan giren sularla parke sular altında kaldı.
Parkeye de bakım yapılmadı
Erenköy Hayati Güven Spor Salonu’nun parkesi daha önce de kurtlar tarafından istilaya uğrarken 1,5 yıldır salonun bu durumu konusunda Spor Dairesi gerekli önlemleri alacağını açıklamasına rağmen hiçbir harekette bulunmaması dikkati çekiyor.