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Erenköy Salonu “SULARA” teslim

30 Ekim 2019

Karpaz bölgesinde özellikle voleybolda yetiştirdiği oyuncularla dikkat çeken Erenköy’de salon son yağmurlardan büyük hasar aldı

SON YAĞMURLAR SALONU VURDU: Ligin başlamasına kısa bir süre kala ve kış ayına girmememize rağmen son birkaç gündür yağan yağmurlar sonucu Erenköy Spor Salonu tavanının akıtması ve kapıdan giren sularla parke sular altında kaldı

 

Tonguç KOTAK

 Karpaz bölgesinde özellikle voleybolda yetiştirdiği oyuncularla dikkat çeken Erenköy’de salon son yağmurlardan büyük hasar aldı

Voleybol Ligleri’nde mücadele edecek olan Karpaz Gate Marina’nın ev sahibi olduğu maçları oynadığı Erenköy Spor Salonunun durumu çok kötü.

Salon yağmura teslim

Kış ayına girmememize rağmen son birkaç gündür yağan yağmurlar sonucu Erenköy Spor Salonu tavanının akıtması ve kapıdan giren sularla parke sular altında kaldı.

Parkeye de bakım yapılmadı

Erenköy Hayati Güven Spor Salonu’nun parkesi daha önce de kurtlar tarafından istilaya uğrarken 1,5 yıldır salonun bu durumu konusunda Spor Dairesi gerekli önlemleri alacağını açıklamasına rağmen hiçbir harekette bulunmaması dikkati çekiyor.

 



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