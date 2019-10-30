KıbrısManşet

Atakan: Vatandaş şikayetlerinde haklı

30 Ekim 2019
Tolga Atakan

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, ülke yollarının islah edilmesi konusunda en büyük sıkıntının kaynak sorunu olduğunu vurguladı.

Atakan, Karayollarının düzenlenmesinde ulusal seferberlik çağrısını da yineledi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan BRT’de yayınlanan Hukuksal Görüş programına katılarak bakanlığıyla ilgili soruları yanıtladı.

Karayollarına ilişkin sıkıntıların bilgisinde olduğuna vurgu yapan ve “Vatandaşlar şikayetlerinde haklıdır” diyen Atakan, Karayollarının Bin 620 kilometrekare genişliğinde olduğunu ancak çağın gerekliliğine ve özlenen yapıya cevap verecek personel ve imkana sahip olmadıklarını söyledi.

Karayollarının düzenlenmesinde ulusal seferberlik çağrısını yineleyen Atakan, “Siyasi partilere de gerekirse birkaç yıl katkının verilmemesi de düşüncelerim arasındadır” dedi

İhale aşamasındaki karayolları hakkında bilgi de veren Atakan, 6 ilçede en fazla zarar gören yollara öncelik verildiğini belirtti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Atakan, bir soru üzerine hükümetin işleyişi konusunda bir sıkıntı görmediğini de belirterek, “Ancak bu konuda, sürekli olarak bazı söylemlere, ortaya atılan konulara cevap vermek zorunda kalıyoruz” dedi.



Etiketler

İlgili Makaleler

Kazayla ilgili rapor bir ay içinde hazır olacak

30 Ekim 2019

Kezban Tanlı’nın ilk kişisel resim sergisi Özok Hyundai Plaza’da sergilenecek

30 Ekim 2019

Uçak kazasının sebebi için teknik ekip KKTC’ye geldi

30 Ekim 2019

Bir yıldır KKTC’de kaçak kalıyor

30 Ekim 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı