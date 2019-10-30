BasketbolSpor

Berkem’den haber var

30 Ekim 2019

GELECEK YIL TAKIMIN PARÇASI OLACAĞIM: Ülke basketbolumuzun genç yıldızı Berkem Dikengik, Eğitim yaşantısını sürdürmek için gittiği Washington’da,  Amerikan Üniversitesi’nde gelecek yıl takımının kadrosunda yer alacağını açıkladı

 

Tonguç KOTAK

Ülke basketbolumuzun genç yıldızı Berkem Dikengik, eğitim yaşantısını sürdürmek için gittiği Washington’da,  Amerikan Üniversitesi’nden, Havadis aracılığı ile sevenlerine mesaj verdi.

Berkem, ABD 1.Kolej Ligi’nde mücadele eden takımı Amerikan Üniversitesi’nin bu yılki kadrosunda olmayacağını söyledi.

 

İkinci takımdayım

Genç yıldızımız, NCAA 1.Ligi’ndeki okul takımında geçen yıldan oluşan bir ekip bulunduğunu o yüzden bu yıl ikinci takımda olduğunu belirtti. Berkem şunları söyledi: “Şu an özel programımda çalışıyorum. Takım koçum ile sürekli iletişim içindeyim. Gelecek yıl için fiziksel olarak istediğim seviyeye gelirsem takımının bir parçası olacağım. Bu okula akademik burs ile geldim diye basketbolu  ikinci plana koymamama rağmen yine de içimdeki basketbol aşkı ile yanı tutuşuyorum.

Koçumuz benim videolarımı izledi ve bayağı beğendi. Bu yıl daha çok geçiş yılı olacak benim için. Takımdaki oyuculardan tek eksiğim fizikseldir, bunun dışında bu yılı alışma suresi olarak kullanıp seneye oynamak amacındayım.

Bu arada Yakın Doğu ile sözleşmem devam ediyor. Mayıs başı okulum kapanır ve KKTC’ye dönüp play-off’lara yetişeceğim. “dedi.

 



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