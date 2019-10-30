Dr. Küçük anısına para basıldı

Kıbrıs Türkü’nün özgürlük mücadelesi Dr. Fazıl Küçük’ün anısına “0” Euro anı parası basıldı.

Avrupa Merkez Bankası izniyle basımı gerçekleştirilen anı parası cuma günü saat 12.00’de Dr. Fazıl Küçük Müzesi’nde tanıtılacak. 0 Euro üzerine basımı gerçekleştirilen anı parasıyla hem Dr. Fazıl Küçük ölümsüzleştirilecek, hem de turizm amaçlı ülkenin tanıtımı yapılacak.

Dr. Fazıl Küçük Vakfı’ndan yapılan açıklamaya göre, 10 bin adet basımı yapılan “0” Euro Dr. Küçük anı parasının bir kısmı, Dr. Küçük Vakfı aracılığı ile Dr. Fazıl Küçük Müzesi’nde isteğe göre banknot veya zarf içinde satışa sunulacak.

ATATÜRK’ÜN DE VAR

Açıklamada, dünyada son yıllarda birçok ülkenin tanınmış kişilerini ölümsüzleştirerek turizm amaçlı olarak ülkenin tanıtımını ve marka değerini ön plana çıkarmak amacıyla Avrupa Merkez Bankası onaylı bastırılan anı paralarına özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün de portresinin olduğu anı parasının eklendiği kaydedildi.

Açıklamada, daha önce Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, Karl Marx ve Che’nin anı parasının basımının yapıldığı kaydedildi.

ANI PARALARI GERÇEK EURO BASIMI YAPILAN MATBAALARDA BASILDI

Anı paralarının “0” Euro olarak basıldığı, bu anı paralarının tasarımının ise Hollandalı Christian Petermann tarafından yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, anı paralarının Avrupa Merkez Bankası’nın yetkilendirdiği Fransa’daki bir matbaada orijinal, filigramlı, hologramlı gerçek Euro kağıtlarına basıldığı ve lisans sahibi kişi veya kurumlara gönderildiği belirtildi.