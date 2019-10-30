Düzkaya Orçun Volkan’ı bırakmadı

K-PET Süper Lig’de kötü sonuçlar alan Düzkaya’da 7.haftada deplasmanda alınan Lefke mağlubiyeti sonrasında istifa eden teknik adam Orçun Volkan’ın istifası yönetim tarafından kabul edilmedi.

Düzkaya’da son günlerde yaşanan sıcak gelişmeler sonrasında başkan ve yönetim Orçun Volkan’ı ikna ederek takımda kalması yönünde karar üretti. İstifası kabul edilmeyen ve tekrara takımın başına dönmesi beklenen Orçun Volkan konusu yönetim tarafından sonuca ulaştırılırken, takımda başka önemi kararların alınması da gündemde geldi.

Başkan Vedat Hacıabitoğlui Orçun Volkan’ın devam etmesi konusunda net tavır ortaya koyarken, futbolcular konusunda da tedbir alması bekleniyor.