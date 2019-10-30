Çetinkaya’da maaşlar kesildi

K-Pet Süper Lig’de geride kalan 7 haftada hiç puan alamayan Çetinkaya’da yönetim radikal bir karar aldı

KESİNTİ, % 40: Sarı-kırmızılı yönetim futbolcuların maaşlarından yüzde 40 kesintiye gidilmesini kararlaştırdı. Maddi sorunlar yaşayan yönetim futboldaki sportif başarısızlıkla da mücadelesini sürdürdü

K-Pet Süper Lig’de geride kalan 7 haftada hiç puan alamayan Çetinkaya’da yönetim radikal bir karar aldı.

Önce teknik direktör Derviş Kolcu ile yollarını ayıran sarı-kırmızılı takım, teknik direktör olarak Mehmet Metça ile anlaşmıştı. Yeni teknik adam ile çıktığı ilk maçından da puan alamayan Çetinkaya tarihinin en kötü sezon başlangıcını yaşıyor.

Ülkemizin efsane takımı olarak bilinen Çetinkaya’da Dr.Bülent Dizdarlı başkanlığındaki yönetim radikal bir karar aldı ve maaşlardan kesintiye gitti.

Yüzde 40 kesinti

Sarı-kırmızılı yönetim futbolcuların maaşlarından yüzde 40 kesintiye gidilmesini kararlaştırdı. Hem maddi sorun yaşayan yönetim hem de futboldaki sportif başarısızlıkla mücadelesini sürdürüyor.

Futbolcuların maaşlarından yüzde 40 kesinti kararı alan yönetim, takımın alacağı her galibiyet için ise yüzde 5 ödemeyi geri yapacak.

Takım eğer 4 maçta 4 galibiyet alırsa yüzde 40’lık kesinti yüzde 20 olarak yansıyacak.