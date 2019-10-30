Altın Portakal Film Festivali açılış törenini gerçekleştirdi

ONUR ÖDÜLLERİ DAĞITILDI:

Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Antalya Spor Salonu’nda gerçekleştirilen açılış töreninde, “onur ödülleri” sahiplerini buldu. Sanatçılar Selma Güneri ve Ahmet Mekin’e onur ödülü, Can Kolukısa’ya ise Yıldırım Önal Anı Ödülü verildi

CEREN KOŞAR ASYA’YI CANLANDIRDI:

Açılış Töreninde katılımcılarla buluşan “Selvi Boylum Al Yazmalım” film canlandırmasında Asya’ya can veren Kıbrıslı Ünlü Top Model Ceren Koşar Türkan Şoray’a benzerliğiyle şaşırttı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin açılış töreninde, “onur ödülleri” sahiplerini buldu. Açılış törenine, çok sayıda sinema sanatçısı katıldı. Sanatçılar Selma Güneri ve Ahmet Mekin’e onur ödülü, Can Kolukısa’ya ise Yıldırım Önal Anı Ödülü verildi.

Gecenin açılış konuşmasını yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yarım asrı geride bırakan bir sanat geleneği olarak festivalin kültür ve sinema hayatına önemli bir renk ve fayda kattığını söyledi.

Festivalin Türkiye’nin en önde gelen sanat organizasyonlarından olduğuna işaret eden Ersoy, festivalin, rengi, sinemanın büyüsü, sanatın sözcüsü olan tüm sanatçıları en kalbi duygularla selamladığını dile getirdi. Sinemanın akılda kalıcı ve uzun süreli etkisiyle bilgi ve düşüncenin aktarımında benzersiz bir başarı sağladığına dikkati çeken Ersoy, “Bu güç, dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu, toplumların birbirini tanıması ve anlaması noktasında çok değerli faydalar sunabilecek potansiyele sahiptir.” dedi.

Şoray duygusal anlar yaşadı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de festivali yeniden kucakladıkları için tüm Antalyalılara ve sanatçılara teşekkür ettiğini söyledi. Festival afişinde de fotoğrafı yer alan “Türk sinemasının sultanı” Türkan Şoray ise konuşmasında duygulandı.

Ödülünü kendisi gibi oyuncu olan oğlu Emrah Kolukısa’dan alan Can Kolukısa, hayatının en büyük ve önemli ödülünü aldığını vurguladı. Ödülünü Başkan Böcek ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun elinden alan sanatçı Ahmet Mekin ise kendisini ödüle layık gören herkese teşekkür ederek, festivalin daima Türk sinemasının arkasında durduğunu kaydetti.

Sanatçı Selma Güneri ise ödülünü Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un elinden aldı. Güneri, Yeşilçam’ın Türk sineması demek olduğunu, Yeşilçam’ın sinemanın özü anlamına geldiğini belirterek, “Yeşilçam’ı hiçbir zaman göz ardı etmemek gerekli.” dedi. Gecenin sonunda Candan Erçetin ve Anjelika Akbar konser verdi.

Koşar, Şoray’a benzetildi

Altın Portakal’ın açılış töreninde ülkemizin top modellerinden Ceren Koşar da yer aldı. “Selvi Boylum Al Yazmalım” film canlandırmasının büyük ilgi gördüğü gecede Ceren Koşar kırmızı halı geçişinde Türkan Şoray’a benzerliğiyle görenleri şaşırttı.

Sinema ve televizyon dünyasının ünlü isimleri, Antalya Spor Salonu önündeki kırmızı halıda yürüyerek gazetecilere poz verdi. Kıbrıslı Top Model Ceren Koşar Türkan Şoray’a benzerliği ile “Kırmızı Halı” ve galada Altın Portakal’a damga vurdu.

“Selvi Boylum Al Yazmalım” film canlandırmasında Asya’ya can veren Kıbrıslı Ünlü Top Model Ceren Koşar ve İlyas karakterini asi bakışlarıyla canlandıran Ekrem Bekteş ünlülerin büyük ilgisi ile karşılaştı.

Proje Koordinatörlüğünü Çağlar Tuncer’in yaptığı “Al Yazmalım” Film Canlandırması, Sinemamızın ilk güldürü efsanelerinden “Turist Ömer” filminin tiyatro sahnesine uyarlama performans çalışması ve Altın Portakal’ın simgesi “Venüs” Canlı Heykel projeleri Altın Portakal’da galada ünlülerin, davetlilerin ve basının büyük ilgisi ile karşılandı.