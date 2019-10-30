KıbrısManşet

Kazayla ilgili rapor bir ay içinde hazır olacak

30 Ekim 2019

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı uçak kazasının inceleme ve tetkiklerin 3 gün sürmesi planlandığını açıkladı.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne bağlı 2 kişilik kaza/kırım ekibi, sabah erken saatlerde ülkemize gelmiştir. Kaza/kırım ekibi, Bakanlık Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı başkanlığında, KKTC Sivil Havacılık Dairesi teknik ekibi ile çalışmalarına başlamıştır. İnceleme ve tetkiklerin 3 gün sürmesi planlanmaktadır. İnceleme sonrası bir ön rapor hazırlanırken, detaylı teknik raporun 1 ay içinde hazır olması hedeflenmektedir.



Etiketler

İlgili Makaleler

Atakan: Vatandaş şikayetlerinde haklı

30 Ekim 2019

Kezban Tanlı’nın ilk kişisel resim sergisi Özok Hyundai Plaza’da sergilenecek

30 Ekim 2019

Uçak kazasının sebebi için teknik ekip KKTC’ye geldi

30 Ekim 2019

Bir yıldır KKTC’de kaçak kalıyor

30 Ekim 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı