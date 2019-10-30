Kazayla ilgili rapor bir ay içinde hazır olacak

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı uçak kazasının inceleme ve tetkiklerin 3 gün sürmesi planlandığını açıkladı.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne bağlı 2 kişilik kaza/kırım ekibi, sabah erken saatlerde ülkemize gelmiştir. Kaza/kırım ekibi, Bakanlık Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı başkanlığında, KKTC Sivil Havacılık Dairesi teknik ekibi ile çalışmalarına başlamıştır. İnceleme ve tetkiklerin 3 gün sürmesi planlanmaktadır. İnceleme sonrası bir ön rapor hazırlanırken, detaylı teknik raporun 1 ay içinde hazır olması hedeflenmektedir.