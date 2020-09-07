Kıbrıs

Sendikal Platform’dan hükümete süre

7 Eylül 2020
Sendikal Platform

Sendikal Platform bugün gerçekleştirdikleri sonucu aldıkları kararları açıklayarak, Covid-19 ile ilgili 4 maddelik önlem talep etti, Cuma’ya kadar süre tanıdı ve eylem uyarısında bulundu.

Sendikal Platform’dan yapılan açıklama şu şekilde:

  • Bulaşı artıracak kalabalıklar (dershaneler, kreşler, etütler, düğünler, konserler, eğlence mekanlarındaki toplu etkinlikler vb.) derhal durdurulmalı ve sıkı denetim altına alınmalıdır.
  • Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun belirlediği kategorideki tüm ülkelerden girişler 14 gün boyunca tamamen durdurulmalıdır. Bu süre sonunda giriş yapan herkes 14 günlük karantina uygulamasına tabi tutulmalıdır.
  • Hastanedeki Pandemi Ekibi ve Filyasyon Ekibi talepleri doğrultusunda güçlendirilmelidir, destek ekipler oluşturulmalıdır. İlçelerde genişletilmiş random testler artırılmalıdır.
  • Ülke güvenli hale gelene kadar Kamu ve Özel Sektör çalışanları hak kaybına uğramadan seyrekleştirilerek, rotasyon usülü ile çalıştırılmalıdır. Okulların açılması Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurul’unun bilimsel görüşleri doğrultusunda olmalıdır.

Yukarıda talep ettiğimiz kararların 11 Eylül Cuma gününe kadar UBP-HP hükümetinin uygulanmaması durumunda Sendikal Platform olarak bizler, genel grev dahil her türlü yasal eylem hakkımızı kullanacağımızı vurgularız.”


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Doktorlardan ortak çağrı: Hayatı eve sığdırın

Doktorlardan ortak çağrı: Hayatı eve sığdırın

7 Eylül 2020
Photo of Lefkoşa bir değerini daha kaybetti

Lefkoşa bir değerini daha kaybetti

7 Eylül 2020
Photo of DAÜ-SEN: 14 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanmalı

DAÜ-SEN: 14 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanmalı

7 Eylül 2020
Photo of Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı yeni kararlar açıklandı

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı yeni kararlar açıklandı

7 Eylül 2020
Photo of Sermaye: Kaç aile darmadağın edeceğiz düşündünüz mü?

Sermaye: Kaç aile darmadağın edeceğiz düşündünüz mü?

7 Eylül 2020
Photo of Dizdarlı: Tepe rahatlamadan taban huzur bulmayacak

Dizdarlı: Tepe rahatlamadan taban huzur bulmayacak

7 Eylül 2020
Photo of Ana okul, 1 ve 2’nci sınıfların eğitimi bugün başlıyor

Ana okul, 1 ve 2’nci sınıfların eğitimi bugün başlıyor

7 Eylül 2020
Photo of Pilli: Toplam 1302 test yapıldı, 14 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi taburcu edildi

Pilli: Toplam 1302 test yapıldı, 14 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi taburcu edildi

6 Eylül 2020
Photo of İskele Belediyesi su konusunda vatandaşları uyardı

İskele Belediyesi su konusunda vatandaşları uyardı

6 Eylül 2020
Photo of KTÖS: Çocuklarınızı okula göndermeyin

KTÖS: Çocuklarınızı okula göndermeyin

6 Eylül 2020
Başa dön tuşu
Kapalı