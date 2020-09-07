Sendikal Platform’dan hükümete süre

Sendikal Platform bugün gerçekleştirdikleri sonucu aldıkları kararları açıklayarak, Covid-19 ile ilgili 4 maddelik önlem talep etti, Cuma’ya kadar süre tanıdı ve eylem uyarısında bulundu.

Sendikal Platform’dan yapılan açıklama şu şekilde:

Bulaşı artıracak kalabalıklar (dershaneler, kreşler, etütler, düğünler, konserler, eğlence mekanlarındaki toplu etkinlikler vb.) derhal durdurulmalı ve sıkı denetim altına alınmalıdır.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun belirlediği kategorideki tüm ülkelerden girişler 14 gün boyunca tamamen durdurulmalıdır. Bu süre sonunda giriş yapan herkes 14 günlük karantina uygulamasına tabi tutulmalıdır.

Hastanedeki Pandemi Ekibi ve Filyasyon Ekibi talepleri doğrultusunda güçlendirilmelidir, destek ekipler oluşturulmalıdır. İlçelerde genişletilmiş random testler artırılmalıdır.

Ülke güvenli hale gelene kadar Kamu ve Özel Sektör çalışanları hak kaybına uğramadan seyrekleştirilerek, rotasyon usülü ile çalıştırılmalıdır. Okulların açılması Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurul’unun bilimsel görüşleri doğrultusunda olmalıdır.

Yukarıda talep ettiğimiz kararların 11 Eylül Cuma gününe kadar UBP-HP hükümetinin uygulanmaması durumunda Sendikal Platform olarak bizler, genel grev dahil her türlü yasal eylem hakkımızı kullanacağımızı vurgularız.”