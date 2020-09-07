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Pilli: Yetki Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nde

7 Eylül 2020
Ali Pilli

Sağlık Bakanı Ali Pilli, bugün bazı yayın organlarında Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları gibi gösterilen maddelerin öneri olduğunu açıkladı.
Açıklama şöyle:
Bakanlığımızın talebi üzerine, gerek sağlıkla ilgili sivil toplum örgütleri, gerekse konuyla ilgili hekimlerimizden Covid 19 süreci ile ilgili önerileri talep ettik. Tüm önerileri toplum sağlığını önceleyerek ele alıp gerekli çalışmaları başlatmış bulunmaktayız. Bilindiği üzere COVID 19 sürecinde karar merci Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesidir. Bu süreç içinde komitemiz, aktarılan öneriler ve görüşleri süzgeçten geçirip alınacak tedbirleri kamuoyu ile paylaşacaktır. Bugün bazı yayın organlarında Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları gibi gösterilen maddeler sadece önerilerden ibarettir.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu önerileri


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