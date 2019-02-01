KıbrısManşet

Sendikal Platform’a polis engeli, gerginlik yaşanıyor!

1 Şubat 2019

Sendikal Platform’un Çavuşoğlu’na mektup iletmek için TC Büyükelçiliği’ne gitmesine polis izin vermedi, gerginlik yaşanıyor…

Sendikal Platform’un, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na iletilmek üzere mektup vermek için TC Lefkoşa Büyükelçiliği’ne gitmesine polis izin vermeyince  gerginlik yaşandı.

Sendikal Platform üyesi sendikalar Cumhurbaşkanlığı önünde basın açıklaması yaptıktan sonra  TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na iletilmek üzere mektup vermek amacıyla TC Lefkoşa Büyükelçiliği’ne yürüdü ancak polisin Şehitler Abidesinden elçiliğe kadar olan yolu güvenlik gerekçesiyle kapatması üzerine geçemediler.

Sendikal platform, polis kordonu önünde bekliyor.

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