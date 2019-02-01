Kıbrıs

Cinnet Mevsimi, Naci Talat Vakfı’nda gösterilecek

1 Şubat 2019

CTP Parti Eğitim Merkezi PEMER tarafından düzenlenen belgesel gösterimleri devam ediyor.

Aramızdan 2015 yılında ayrılan Arda Erkan’ın hikayesinden yola çıkarak, Kıbrıs’ın kuzeyinde sentetik uyuşturucu madde bağımlılığını irdeleyen, yönetmenliğini Elvan Levent’in yaptığı “Cinnet Mevsimi” isimli belgesel 4 Şubat Pazartesi saat 19.00’da Naci Talat Vakfı’nda gösterilecek.

Gösterimin ardından Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ile Eğitim Bilimci Prof. Dr. Osman Cankoy tarafından söyleşi gerçekleştirilecek.

Etkinliğe tüm halkın davetli olduğu belirtildi.

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