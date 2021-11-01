Sedat Peker’den yeni KKTC tweetleri

3-Daha önceleri bazı arkadaşlar Kıbrıs’taki Savcı ve Hakimleri bana övmüşlerdi. İşin gerçeği, ben inanmamıştım. Onlar bu kadar dürüst ise, bu kadar suç orada nasıl gerçekleşiyor demiştim. Ancak görünen o ki ben yanılmışım. Galiba Kıbrıs’ı suçtan arındıracaklar.