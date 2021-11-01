Sedat Peker’den yeni KKTC tweetleri

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker KKTC ile ilgili twitter’da yaptığı paylaşımlarda KKTC’de suçlulara karşı mücadele başlatılırsa video yayınlamayacağını hatırlattı.
Kıbrıs Rum Kesimi dahil bazı ülkelerin KKTC’yi küçük düşüren haberler yaptığını belirten Sedat Peker bu nedenle videolara ara verdiğini söylerken “Kıymetli dostlarım, ruhumun parçası olan Deli Çavuş’la yakın bir zaman önce tanıştınız. Deli Çavuş yayını niye durdurdu diye bana sorular yöneltiyorsunuz. Artık emin olmuşsunuzdur ki bende söz namus. Bu yayınlanan videolardan sonra başta Rum kesimi olmak üzere bazı başka ülkeler de KKTC’yi küçük düşürecek bazı haberler yaptılar. Bu yüzden Deli Çavuş yayına ara verdi. Hem biz ne demiştik? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde suçlulara karşı mücadele başlatılırsa yayın yapmayacağız. Şu an KKTC’de çok enteresan şeyler oluyor.” ifadelerini kullandı.
Sedat Peker’in paylaşımı şöyle:
2-…bazı başka ülkeler de KKTC’yi küçük düşürecek bazı haberler yaptılar. Bu yüzden Deli Çavuş yayına ara verdi. Hem biz ne demiştik? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde suçlulara karşı mücadele başlatılırsa yayın yapmayacağız. Şu an KKTC’de çok enteresan şeyler oluyor.
— Sedat Peker (@sedat_peker) November 1, 2021