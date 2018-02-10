Savunma tahrik iddiasında ısrarlı

Afrika -Meclis saldırısı davasına, zanlıların avukatı Enver Öztürk’ün “zanlıların Afrika çalışanlarının tarafından tahrik edildiği iddiasını ispatlamak için tanık dinletmesiyle devam edildi

DEHŞET VURGUSU: Afrika Gazetesi’nin tabelasını indiren ve Cumhuriyet Meclisi damına çıkanlar arasında yer alan sanık Ahmet Türkmen savunma tarafından tanık olarak dinletildi. Türkmen’in ifadesindeki “amacım dehşet saçmak değildi” cümlesi dikkat çekti

BİR GÜNDE 2 TANIK: Mahkemenin dünkü oturumunda savunmanın yalnızca 2 tanığı dinletilebildi. Savunma Avukatı Öztürk, bir önceki duruşmada en fazla 6 tanık dinleteceğini beyan etmişti. Dava, tanıkların dinlenmesine devam edilmek üzere Pazartesi gününe ertelendi

Duygu ALAN

Afrika Gazetesi ve Meclis önünde, 22 Ocak’ta yaşanan olaylarla ilgili tutuklanan 6 sanık, hakkındaki dava devam ediyor.

Sanıkların avukatı Enver Öztürk’ün önceki gün yapılan duruşmada “Afrika çalışanlarının camdan tahrik ettiği” savunması üzerine tanık dinletme talebinde bulunması üzerine 9 Şubat 2018 tarihine ertelenen dava, tanıkların dinletilmesi ile dün de devam etti.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde dün görüşülen davada Avukat Öztürk, sanık Ahmet Türkmen’i ve 7 Ocak’ta yapılan Erken Genel Seçimde Yeniden Doğuş Partisi (YDP)’den Güzelyurt milletvekili adayı olan Gökhan Saraç’ı tanık olarak dinletti.

Türkmen: Dehşet verici hareketlerde bulunma niyetim yoktu

Savunmanın tanığı olarak dün mahkemede yeminli ifade veren sanık Ahmet Türkmen, Afrika Gazetesi’nin 21 Ocak 2018 tarihli sayısında “Türkiye‘den bir işgal daha” başlıklı manşet haberini protesto etmek üzere ve “demokratik hakkını” kullanmak amacı ile 22 Ocak 2018 tarihinde gazetenin önüne gittiğini söyledi. Türkmen, protesto eylemi sırasında yalnız olmadığını ve eylemin başladığı sıralarda Afrika Gazetesi’nin anıta bakan balkon cephesinin hemen önünde durduğunu kaydetti.

Türkmen, amacının dehşet verici hareketlerde bulunmak olmadığını, Afrika Gazetesi’nin camından yapılan el hareketi ile tahrik olduğunu, oradaki topluluğun da bu olayı yuhalaması üzerine heyecana kapıldığını ve bayrak direğinden gazetenin balkonuna tırmandığını söyledi.

Ahmet Türkmen, ifadesinde “Gazetenin binası ile aramda yaklaşık 20 metre vardı. Normal protestomuzu yapıyorduk. Bir ara gazetenin anıta bakan penceresinde perdenin arasından bir el gördüm, orta parmağını gösterdi, kim olduğunu veya cinsiyetini görmedim. Sadece eli gördüm” dedi.

“İfademde belirmedim”

İddia makamı, mahkemede tanık olarak ifade veren sanık Ahmet Türkmen’e mahkemeye daha önceden emare olarak sunulan ve olay günü yaşananların kamera görüntülerini içeren 2 CD’yi izletti ve CD’deki görüntüler üzerine sorular yöneltti.

Türkmen, iddia makamın sorularına cevaben, gazete ile kendisinin bulunduğu konum arasındaki mesafenin yaklaşık 20 metre olduğunu ve topluluğun içerisinde olduğunu, sürekli olarak da bir noktada durmadığını, hareket halinde olduğunu söyledi.

Mahkemedeki ifadesi sırasında gözlük takan sanık Ahmet Türkmen, iddia makamının “Gözlerin kaç numara?” sorusu üzerine 1.75 olduğunu ve olay günü gözlük takmadığını ancak gazetenin penceresinden parmak işareti yapıldığını gördüğünü kaydetti.

Türkmen, direğe tırmanma hareketini planlamadığını o anda aklına geldiğini ve tahrik olması sebebi ile o anki psikoloji ile yaptığını ifade etti.

İddia makamının “Eğer böyle bir parmak işareti görmüş olsaydınız polise verdiğiniz ifadede bunu beyan ederdiniz” şeklindeki iddiası üzerine Türkmen, buna fırsat verilmediğini ileri sürdü.

İddia makamı, mahkemedeki ifadesinde tanık ve sanık Ahmet Türkmen’in doğruyu söylemediği ve gazetenin penceresinden el işareti yapıldığı iddialarının Türkmen tarafından sonradan uydurulduğu iddiasını ortaya koydu.

Saraç: Gazetenin penceresinden parmak işareti yapıldığını gördüm

Savunmanın ikinci tanığı 7 Ocak’ta yapılan Erken Genel Seçimde Yeniden Doğuş Partisi (YDP)’den Güzelyurt milletvekili adayı olan Gökhan Saraç oldu.

Saraç, ifadesinde olay günü Cumhuriyet Meclisi’ndeki yemin törenini izlemek için Meclise gitmek için yola çıktığını, Meclise yaklaştığında bir kalabalık gördüğünü ve aracının meclisin arka sokağına park ederek olay yerine yürüdüğünü anlattı.

Saraç, Afrika Gazetesi’nin ön cephesinde ve gazete binasına yaklaşık 15 metre uzaklıkta durduğunu ve etrafı izlemeye başladığını söyledi. Uzaktan gördüğü kalabalığın yaklaşık 100 kişi olduğunu söyleyen Saraç, aracını park edip olay yerine gittiğinde kalabalığın biraz daha arttığını belirtti.

Gökhan Saraç, önce bir hareketlenme veya birinin herhangi bir cismi gazete savurduğunu görmediğini dile getirdi.

Önünde duran iki kadının gazetenin penceresine bakarak tepki verdiğini görmesi üzerine kafasını aynı istikamet çevirdiğini kaydeden Saraç, o sırada Afrika Gazetesi’nin camından perde arasından bir el gördüğünü ve bu elin orta parmağını gösterdiğini gördüğünü ifade etti.

Kişinin kim olduğunu görmediğini kaydeden Saraç, o el işaretinin ardından topluluğun da hareketlendiğini ve taş atıldığını, bir kişinin de bayrak direğinden tırmandığını gördüğünü dile getirdi.

“TV programında paylaştım”

Gökhan Saraç, 23 Ocak 2018 tarihinde bir TV programında bu olayın konuşulması üzerine program sunucusuna, cep telefonundan facebook hesabı üzerinden mesaj attığını ve olay günü orada tanık olduklarını o mesajda aktardığını ifade etti.

Tanık mesajına ilişkin döküm emare sunuldu

Gökhan Saraç’ın 23 Ocak 2018 tarihinde bir TV programında, program sunucusuna attığı mesajın çıktısı savunma tarafından mahkeme emare olarak sunuldu.

Cep telefonundan alınan ve içeriğinde “İlk yarım saat içerisinde bir şey olmadı. Afrika Gazetesi’nin penceresinden perdenin arkasından parmak verilince olaylar başladı. Tahrik büyük. Selamlar” ifadelerinin bulunduğu mesaj dökümü, emare 12 olarak kayıtlara geçti.

Pazartesi günü devam edilecek

Avukat Enver Öztürk’ün önceki gün yapılan duruşmada “Afrika çalışanlarının camdan tahrik ettiği” savunması üzerine tanık dinletme talebinde bulunması üzerine 9 Şubat 2018 tarihine ertelenen dava tanıkların dinlenmesi ile dün devam etti.

Öztürk, mahkemeye 2 tanık dinletti.

Dava, tanıkların dinlenmesine devam edilmek üzere 12 Şubat 2018 tarihine ertelendi.