Ağızlarını bıçak açmıyor

DAÜ öğrencisi Keneddy T. Dede cinayetinin zanlısı 7 gencin tutukluluk süresi 7 gün uzatıldı

SESİZ KALDILAR: İkisi 18 yaşından küçük olan 7 zanlı dün yoğun güvenlik önlemleri altında yeniden mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede sesiz kalmayı tercih eden cinayet zanlılarının polise de ifade vermediği yalnızca “alacak verecek meselesiydi” demekle yetindiği öğrenildi

SALON TIKABASA DOLDU: Tutukluluk duruşmasını bazı zanlı yakınları ile kurban Dede’nin kız kardeşi Mırıam Dede ile arkadaşları da izledi. Keneddy T.Dede’nin arkadaşlarından oluşan bir grup ise çıkacak sonucu yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı mahkeme önünde bekledi

Devrim DEMİR

Mağusa’da Çanakkale Gölet’inde 29 Ocak tarihinde öldürülen Keneddy T. Dede’nin cinayete kurban gitmesinin ardından yapılan sorgulamada üçer gün arayla tutuklanan katil zanlıları aleyhlerinde alınan tutukluluk süresinin dolması nedeniyle dün ek süre talebi ile yeniden mahkemeye çıkarıldılar.

Polis, sabah saatlerinden itibaren mahkeme giriş ve çıkışlarda geniş güvenlik önlemi alırken, Dede’nin kız kardeşi ve yakın arkadaşları mahkeme binası önünde toplandı.

Alınan tutukluluk süresinde polisin zanlılardan edindiği tek bilgi, Keneddy T.Dede’yi vereceği bin TL para için öldürdükleri ve bazı zanlıların sakladıkları kanlı ve çamurlu giysilerin yerini göstermesi.

30 Ocak tarihinden bu yana polis 110 kişiden ifade temin ederken, zanlıların incelenen cep telefonu kayıtlarında olaydan önce ve sonra bir çok kişilerle görüşme yaptıkları.

Polis, geçtiğimiz duruşmada olduğu gibi bu duruşmada da olayın ayrıntılarını vermedi.

Zanlılar, Nidai Şanlı, Ozan Körkurt, Onur Körkurt, Zekeriya Kurucu, Aydan Sel, 16 yaşındaki B.Ç., ve 17 yaşındaki S.D.,’nin sabah saatlerinde kalabalık bir polis eşliğinde yoğun güvenlik önlemi altında mahkemeye getirildi.

Yargıç Gökhan Asafoğulları, soruşturmanın henüz tamamlanmadığını alınması gereken ifadeler ve soruşturulması gereken kişiler olduğuna vurgu yaparak tüm zanlıların 7’şer gün daha poliste tutuklu kalmalarına karar verdi.

Polis ayrıntı vermiyor

Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli Müfettiş Erkan Yahat, zanlılar Nidai Şanlı, Ozan Körkurt, Onur Körkurt, Zekeriya Kurucu, Aydan Sel, 16 yaşındaki B.Ç., ve 17 yaşındaki S.D.,’nin “Adam öldürme”, “İnsan kaçırma” ve “Ciddi darp” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Müfettiş Yahat, zanlı Nidai Şanlı’nın borç para verip alamadığı gerekçesi ile 29 Ocak tarihinde yanına diğer zanlıları da alarak Hacı Bektaş Sokak Kaliland Bölgesi, Kuzenler apartmanı Daire 7’de kalan Nijerya uyruklu Kennedy Taomwabwa Dede’nin evini bastıklarını söyledi.

Yahat, zanlıların alacak verecek meselesi yüzünden Dede’yi evde ciddi şekilde darp ettikten sonra, Kurucu’ya ait araçla Dede’yi Çanakkale Gölet’ine götürdüklerini belirtti.

Müfettiş, zanlıların Çanakkale Gölet’ine götürdükleri Kennedy Taomwabwa Dede’yi, gölet kenarında ciddi şekilde döverek ölümüne sebep olduklarını kaydetti.

Müfettiş Yahat, mahkemede cinayeti anımsatırken, her hangi yeni bir olgu veya cinayetin içeriğine dair bir bilgi vermedi.

Zekeriya ve Ozan’ın kıyafetleri henüz bulunmadı

Yahat, alınan tutukluluk süresinde zanlı Aydan Sel’in gönüllü bir ifade verdiğini, bir kısım emarelere ulaşılırken zanlı Zekeriya Kurucu ve Ozan Körkurt’un cinayet gecesi giymiş oldukları kıyafetlerin bir kısmına ulaşamadıklarını belirtti.

Bir kısım dökümler geldi

Cinayet öncesi ve sonrası zanlıların cep telefonları ile bir çok kişiyle görüşme yaptıklarını kaydeden Yahat, kişilerin henüz tespit edilemediğini belirtti. Zanlıların emare olarak alınan cep telefonlarının içeriklerinde silinmiş sms ve görüntü olabileceği şüphesi ile telefonların uzmanlar tarafından incelendiğini ifade eden Yahat, 5 ayrı cep telefonu dökümünün geldiğini de belirtti.

Adli Tıp raporu bekleniyor

Olayın ciddiyetine dikkati çeken Yahat, zanlıların olay gecesi kanlarında her hangi bir uyutucu veya uyuşturucu madde olup olmadığının anlaşılması için zanlılardan alınan kan örneklerinin Adli Tıp’a gönderildiğini ifade ederek sonuçların henüz ellerine ulaşmadığını söyledi.

Suç ayrımı henüz yok

Aralarında 16 ve 17 yaşında kız çocuklarının da olduğu cinayet zanlılarının suçlamaları ile ilgili mahkemeye bilgi veren Polis müfettişi, zanlılar arasında henüz bir suç ayrımı yapmadıklarını ve olayı bir bütün olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

Yahat, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini zanlıların serbest kalması durumunda soruşturmaya etki edebileceklerini belirterek 7’şer gün daha tutuklu kalmaları talebinde bulundu.

Dede’nin kız kardeşi de salondaydı

Hunharca öldürülen Keneddy T.Dede’nin kız kardeşi Mırıam Dede ve yakın arkadaşları da dün mahkeme sürecini takip etti.

Bir grup arkadaşı mahkeme önünde sonucu beklerken, Dede’nin kız kardeşi ve 2 arkadaşı tercüman aracılığı ile davayı takip etti.