Koltuğa Uluçay oturdu

Başsavcılığın Cumhuriyet Meclisi’nde grubu bulunmadığı için TDP milletvekili Hüseyin Angolemli’nin başkan adayı gösterilemeyeceği yönündeki görüş üzerine koalisyon ortakları yeni bir isimde uzlaştı

48 VEKİLİN 40’INDAN ONAY: Meclis Başkanlığı için koalisyon ortaklarının uzlaşısı ile önerilen CTP milletvekili Teberüken Uluçay’a Genel Kurula katılan 48 milletvekilinden 40’ı onay verdi. 7 ret, 1 de çekimser oyun kullanıldığı seçimde Uluçay, başkanlık koltuğuna oturdu

48 VEKİLİN 27’SİNDEN ONAY: Gruplar arası varılan mutabakat sonucu Meclis Başkan Yardımcılığı için tek aday olan UBP Milletvekili Zorlu Töre oylamaya katılan 48 vekilden 27’sinin onayını aldı. Töre’nin başkan yardımcılığına 20 milletvekili ret biri de çekimser oy kullandı

TDP PM TOPLANACAK: Koalisyon uzlaşısındaki paylaşımda Meclis Başkanlığı makamını alan TDP’de Başsavcılık görüşüyle oluşan yeni durum değerlendirilecek. TDP Parti Meclisi, bugün saat 11:00’de Meclis Başkanlığı yerine Spor Dairesi gündemiyle toplantıya çağrıldı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün toplandı. Geçici Meclis Başkanı Hüseyin Angolemli başkanlığında saat 11.30’da toplanan Genel Kurul’da ilk önce özel gündemde yer alan hükümet programına yer verildi.

CTP, HP, TDP ve DP’den oluşan dörtlü koalisyonun hükümet programı Genel Kurul’da, Başbakan Tufan Erhürman tarafından okundu.

Program 47 sayfa

Ortakların, karşılıklı güven, iyi niyet ve uzlaşma çerçevesinde kamu yararını esas alarak işbirliği içinde çalışılacağının vurgulandığı 47 sayfalık hükümet programını Başbakan Tufan Erhürman okudu. Erhürman, Meclis kürsüsünde yaklaşık 1,5 saat kaldı.

Başbakanlık amblemini taşıyan ve kitapçık şekilde basılan program hem Genel Kurul’daki vekillerine hem de basın mensuplarına dağıtıldı. Programda her bakanlık için hedeflenen icraatlar ayrı ayrı aktarıldı.

Demokrasi ve adalet vurgusu

Hükümet programında, koalisyon hükümetinin demokrasi, sosyal adalet, hukukun üstünlüğü ve laiklik ilkelerine ve insan hak ve özgürlüklerine bağlı olarak, halkın refahını artırmak, ekonomiyi büyütmek, adil paylaşımı sağlamak ve halkın hak ettiği insan onuruna yaraşır kamu hizmetlerini sunmak hedefleriyle görev yapmak üzere bir araya geldiği de kaydedildi.

Hükümet sorunların ve sorumluluğun farkında

Programda, “Koalisyon hükümetini oluşturan dört parti ülkemizin içinde bulunduğu sorunların ve üstlenilen sorumluluğun büyüklüğünün farkındadır ve karşılıklı güven, iyi niyet ve uzlaşma çerçevesinde kamu yararını esas alarak iş birliği içerisinde çalışmak konusunda kararlıdır” denildi.

Ara verildi ortaklar Meclis başkanlığı konusunda uzlaştı

Hükümet programının okunmasının ardından birleşime 1 saat ara verildi. Hükümet programıyla ilgili görüşmeler 12 Şubat pazartesi günü yapılacak.

Verilen arada, hükümet ortağı partilerin yetkilileri, Meclis Başkanlık Divanı seçimiyle ilgili istişarelerde bulundu.

Başsavcılığın olumsuz görüşü nedeniyle Hüseyin Angolemli’nin aday gösterilmemesine karar veren koalisyon ortakları, CTP’den Teberüken Uluçay ismi üzerinde uzlaştı.

Yeni başkan Teberrüken Uluçay

Bir saatlik aranın ardından yeniden toplanan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Başkanlık divanı seçimine geçildi. İlk olarak siyasi parti gruplarına başkanlık divanında düşen üyelikler okundu.

Buna göre, CTP 12 üye sayısıyla 2 sayısal temsiliyet (Meclis Başkanı ve katip), UBP 21 üye sayısıyla 3 temsiliyet (Meclis Başkan Yardımcısı, idari amir ve katip) ve HP 9 üye sayısıyla 1 katipten oluşan üyeliklere sahip.

Gruplar uzlaştı

Gruplar arası varılan mutabakat sonucu CTP Gazimağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay Meclis Başkanlığı’na, UBP Milletvekili Zorlu Töre Meclis Başkan Yardımcılığına, Ünal Üstel de İdari Amirliğine aday gösterildi.

Uluçay 48 vekilin 40’ından onay aldı

Meclis Başkanlığı’na aday gösterilen CTP Mağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay için yapılan oylamada, Uluçay 48 oydan, 40 kabul, 7 ret, 1 çekimser oyla Meclis Başkanı seçildi.

Demokrasi için çalışacak

Toplantıyı yöneten geçici Meclis Başkanı Hüseyin Angolemli, Uluçay’ı kutlayarak kürsüyü ona devretti.

Meclis Başkanı seçilmesinin ardından teşekkür konuşması yapan Uluçay, yeni bir dönem başladığını, demokrasinin gelişmesi için hep birlikte çalışacaklarını, ülke için üzerlerine düşen görevi hep birlikte yerine getireceklerini belirtti.

Daha sonra Meclis Başkan Yardımcılığı için seçime geçildi.

Zorlu 48 vekilin 27’sinden onay aldı

UBP Lefkoşa Milletvekili Zorlu Töre, Meclis Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.

Başkan Yardımcılığı için aday gösterilen UBP Lefkoşa Milletvekili Zorlu Töre, oylamada 48 oydan, 27 kabul, 20 ret, 1 çekimser oyla Başkan Yardımcılığı’na seçildi.

Töre, teşekkür konuşmasında Kıbrıs Türk halkının en yüce kurumu olan Meclis’e Başkan Yardımcısı seçilmekten duyduğu mutluluğu ifade etti.

Töre, milletvekili yeminine bağlı kalarak KKTC Meclis Başkan Yardımcılığını layıkıyla yerine getirmeye çalışacağını söyledi.

Genel Kurul’da daha sonra idare amiri ve divan katiplerinin seçimine geçildi.

İdari amir ve katipler

İdare Amirliği için UBP Girne Milletvekili Ünal Üstel; katiplikler için UBP İskele Milletvekili Yasemin Öztürk, CTP Lefke Milletvekili Salahi Şahiner ve HP İskele Milletvekili Mesut Genç aday oldu.

Yapılan oylama sonucu İdare Amirliği için UBP Girne Milletvekili Ünal Üstel, 36 kabul 11 ret; kâtiplikler için UBP İskele Milletvekili Yasemin Öztürk 41 kabul 6 ret, CTP Lefke Milletvekili Salahi Şahiner 41 kabul 4 ret ve HP İskele Milletvekili Mesut Genç 44 kabul 1 ret oyuyla seçildi.

Teberrüken Uluçay kimdir?

1966’da Mağusa’da doğdu. Ankara Gazi Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonomi Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) tamamladı. Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü’nde doktora eğitimine devam etti. Genç İşadamları Derneği (GİAD) Asbaşkanlığı ve Gazimağusa Belediyesi Meclis üyeliği yaptı. 2002-2005 yılları arasında KKTCELL’de Müşteri İlişkileri ve Satış Koordinatörü olarak çalıştı. 2005 genel seçimlerinde ve 7 Ocak 2018’de yapılan erken genel seçimde CTP Mağusa milletvekili olarak seçildi ve halen milletvekili olarak görev yapıyor. Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi üyeliği ve Başkan Vekilliği, Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı üyeliği ve İdare Amirliği görevlerini yürüttü. 2013–2015 yılları arasında İçişleri Bakanı olarak görev yaptı. Halen CTP Merkezi Yönetim Kurulu (MYK) üyesi olup Yerel Yönetimler Sekreterliği görevini yürütmektedir. İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Zorlu Töre kimdir?

1956 yılında Larnaka’ ya bağlı Akhisar köyünde doğdu. Lefkoşa Türk Lisesi’nin ardından Çukurova Üniversitesi’nden Ziraat Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. Barış Harekatı sırasında Üçşehitler ve Akıncılar’ da mücahit olarak görev yaptı. Lise ve üniversite yıllarında birçok kültür ve sanat faaliyetinde ve sivil toplum örgütlerinde yer alan Zorlu Töre, UBP’de de çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı. 17 Mayıs 2010 tarihinde kurulan İrsen Küçük Hükümeti’nde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı olarak görev aldı. 6 Nisan 2011 tarihine kadar bu görevi yürüttü.

27 Mayıs 2013’te UBP’den istifa etti. 30 Mayıs 2013’te DP’ye katılarak 5 Haziran 2013’te oluşturulan Demokrat Parti Ulusal Güçler çatısı altında 28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde Demokrat Parti Ulusal Güçler’den Lefkoşa Milletvekili seçildi.

30 Nisan 2014’te, Demokrat Parti Ulusal Güçler’den istifa ederek görevini Bağımsız Milletvekili olarak sürdürdü ve 16 Mayıs 2014’te de UBP’ye katıldı.

7 Ocak erken genel seçiminde üçüncü kez milletvekili seçilen Töre Rumca ve İngilizce biliyor. Töre evli ve beş çocuk babasıdır.