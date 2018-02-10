Güvenlik kamerasına yakalandılar

Lefkoşa’da Kızılbaş bölgesinde S.Ç.’ye ait aracın benzin dökülerek yakılması ile ilgili tutuklanan 4 kişiden ikisinin olayla bağlantısı olmadığı belirlendi. Sürmeli Akbulut ve Sevtap Batak’ın tutukluluk süresi ise uzatıldı

Devrim DEMİR

Kızılbaş bölgesinde park halinde S.Ç.’ye ait Range Rover marka aracın yakılması ile ilgili tutuklanan 19 yaşındaki Mustafa Akbulut 18 yaşındaki Muhammed Niyazi Akbulut’un yapılan soruşturmada olayla bağlantısı olmadığı tespit edilerek serbest kaldı.

Baba Sürmeli Akbulut ve Sevtap Batak’ın ise alınan 2 günlük tutukluluk süresinde verdikleri ifadede suçu birlikte işlediklerini itiraf etiler.

Zanlılar Batak ve Akbulut dün ek tutukluluk talebiyle yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın henüz tamamlanmadığını belirterek 5’er gün daha tutuklu kalmalarına karar verdi.

İki oğlu serbest kaldı

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Ömer Daşkın mahkemede verdiği ifadede zanlıların “Kasti hasar” suçundan tutuklandığını anlattı.

Kızılbaş bölgesinde, 5 Şubat gecesi S.Ç.’ye ait aracın yakılması ile ilgili şikâyetin ardından geniş çaplı soruşturma başlattıklarını kaydeden Daşkın, olayın yaşandığı bölgedeki kamera görüntülerini incelemek üzere emare olarak aldıklarını söyledi.

Daşkın, incelenen görüntülerde EG 786 plakalı araçtan inen iki erkek şahsın park halindeki aracın yanına giderek kısa sürede ateşe verdikten sonra, olay yerinden koşarak kaçtıklarını kaydetti.

Polis, incelenen görüntülerde zanlı Sürmeli Akbulut’un aracı yakanlardan biri olduğunu tespit ettiklerini ifade etti.

Yapılan sorgulamada tutuklanan Mustafa Akbulut ve Muhammed Niyazi Akbulut’un olayla bağlantılarının olmadığını tespit ettiklerini kaydeden Daşkın, iki zanlının da serbest bırakıldığını söyledi.

Akbulut ve Batak suçunu itiraf etti

Polis memuru Ömer Daşkın, zanlı Sürmeli Akbulut’tan yapılan sorgulamada 5 Şubat akşamı arkadaşı Sevtap Batak ile Çamlıbel’de köy kahvehanesinde buluşarak Lefkoşa’ya gittikleri yönünde ifade verdiğini kaydetti.

Zanlı Sürmeli Akbulut ve Sevtap Batak’ın suçunu itiraf ettiğini kaydeden Daşkın, zanlıların olay gecesi giydikleri kıyafetleri emare olarak aldıklarını söyledi.

Görüntülerde tespit edildiler

Soruşturma memuru olay yerinden emare olarak alınan kamera görüntülerinde, zanlı Sürmeli Akbulut ve Sevtap Batak’ın tespit edildiğini belirterek, alınan 2 günlük tutukluluk süresinde 24 kişiden ifade alındığını anlattı.

Daşkın, soruşturmanın selameti için zanlıların 5 gün daha tutukluluğunu talep etti.