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Savcıdan Ahmet Kural’a verilen hapis cezasına itiraz

25 Nisan 2019
Ahmet Kural

Oyuncu Ahmet Kural’ın, şarkıcı Sıla Gençoğlu’na sözlü ve fiziki şiddet uyguladığı gerekçesiyle 16 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldığı davada savcılık, mahkemenin karar verirken bilirkişi raporunu dikkat almadığını belirterek cezanın bozulmasını istedi.

Şarkıcı Sıla Gençoğlu’nu darp ettiği iddiasıyla 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Ahmet Kural davasında savcı, kararın tehdit ve hakaret suçları yönünden kaldırılmasını istedi.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan oyuncu Kural, ‘Basit yaralama’suçundan 5 ay, ‘Tehdit’ suçundan 7 ay 15 gün, ‘Hakaret’ suçundan ise, 4 ay 5 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Sözcü’den Ümit Türk’ün haberine göre İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ramazan Ergül, mahkemenin verdiği karara, usul ve esas yönünden kanuna aykırı bulunduğu gerekçesiyle itiraz etti.

Savcı itiraz gerekçesinde, Sıla’nın tanığı Hatice Zeynep Tunç’un, “Ahmet Kural’ın evinden, ‘seni öldüreceğim’ ve ‘o…’ şeklinde sesler geliyordu” beyanının, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden alınan ses raporuyla birlikte değerlendirilmediğini savundu.

Savcı, YTÜ’den alınan raporda Ahmet Kural’ın evinin içindeki seslerin yan evden duyulamayacağına dair tespitte bulunulduğunu, bu nedenle de raporun, tanığın sesleri duydum şeklindeki beyanıyla birlikte değerlendirilerek, resmi makamlar aracılığıyla yeni bir rapor alınmasının gerektiğini öne sürdü ve tehdit ile hakaret nedeniyle verilen ceza kararının kaldırılmasını talep etti.

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