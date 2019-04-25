SanatSinema

Rami Malek 25. James Bond filminin kötü adamı olacak

25 Nisan 2019
Rami Malek - James Bond

Rami Malek’in 25. James Bond filminde oynayacağını açıklaması ardından yapımcılardan da açıklama geldi.

Bohemian Rhapsody’de Freddie Mercury rolüyle Oscar kazanan Rami Malek’in hikayenin kötü adamı olarak yapıma dahil edildiği doğrulandı.

Daniel Craig 5. kez James Bond olacak

İngiliz aktör Daniel Craig’in henüz adı açıklanmayan James Bond filminde 5. kez James Bond karakterini canlandıracağı açıklandı.

Daniel Craig - James Bond

Önce ‘Tekrar James Bond olmaktansa, bileklerimi keserim’ diyen, ardından Nisan 2020’de çıkacak yeni James Bond filminde ünlü ajan karakterine hayat vereceğini açıklayan Daniel Craig’in rolü yapımcılar tarafından da resmen duyuruldu.

Craig, Bond yapımcıları ve yönetmen Cary Fukunaga bugün Ian Fleming’in tüm Bond romanlarını yazdığı Jamaika’da 25. James Bond filmini tanıttı. Henüz adı belli olmayan filmin bir bölümünün Jamaika’da çekileceği açıklandı, oyuncular da belli oldu. Buna göre bir dönem bir kez daha Bond karakterine hayat verip vermeyeceği yılan hikayesine dönen Craig’in filmdeki yeri kesinleşti.

Etiketler


İlgili Makaleler

Metro kazısından Afrodit heykeli çıktı

25 Nisan 2019

Avengers: Endgame vizyona giriyor: Süper kahraman filmleri neden çok popüler?

25 Nisan 2019
game of thrones

Game of Thrones’un yeni sezonunu izlemenin adresi korsan oldu!

22 Nisan 2019

Ödüllü fotoğrafçıdan iPhone ile mükemmel kare için ipuçları

19 Nisan 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı