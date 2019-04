Rami Malek 25. James Bond filminin kötü adamı olacak

Rami Malek’in 25. James Bond filminde oynayacağını açıklaması ardından yapımcılardan da açıklama geldi.

Bohemian Rhapsody’de Freddie Mercury rolüyle Oscar kazanan Rami Malek’in hikayenin kötü adamı olarak yapıma dahil edildiği doğrulandı.

And finally Rami Malek joins the cast of #BOND25 pic.twitter.com/5AzLJIuVo0

İngiliz aktör Daniel Craig’in henüz adı açıklanmayan James Bond filminde 5. kez James Bond karakterini canlandıracağı açıklandı.

Önce ‘Tekrar James Bond olmaktansa, bileklerimi keserim’ diyen, ardından Nisan 2020’de çıkacak yeni James Bond filminde ünlü ajan karakterine hayat vereceğini açıklayan Daniel Craig’in rolü yapımcılar tarafından da resmen duyuruldu.

JUST IN: British actor Daniel Craig to star as James Bond for fifth time in untitled 25th Bond movie -producers pic.twitter.com/qd80OgQrrE

— Reuters Top News (@Reuters) April 25, 2019