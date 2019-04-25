KıbrısManşet

Çekirgelerden dolayı ilaçlanan bölgelerde hayvan otlatma ve hasat yapılabilecek

25 Nisan 2019
Hayvan otlatma - İlaçlama - Çekirge

Tarım Dairesi Müdürlüğü, Ercan Havalimanı ile Devlet Üretme Çiftlikleri (DÜÇ) Keçicilik Ünitesi arasında kalan kıraç arazilerde hayvan otlatılabileceği ve hasat yapılabileceğini duyurdu.

Tarım Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, bölgede tespit edilen çekirgeler için 9 Nisan’da ilaçlama sürecinin tamamlandığını, yarından itibaren ise hayvan otlatmak veya hasat yapmanın güvenli olduğunu açıkladı.

Açıklamada, çekirge sürülerinin ekonomik düzeyde büyük zarar verebileceğinden bölgede ilaçlama yapma kararı alındığı hatırlatıldı.

Etiketler


İlgili Makaleler

Burcu: Bize yakışan kurumlar arası yardımlaşmadır

25 Nisan 2019

İstatistik Kurumu Yasa Tasarısı meclis komitesinde onaylandı

25 Nisan 2019
ktös

KTÖS’ten UBP’ye: Para uğruna irademizi Ankara’ya teslim etmeye gönüllüler

25 Nisan 2019

LTB, Başkent Lefkoşa’da biyolojik ilaçlamalara devam ediyor

25 Nisan 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı