İspanya’da çok fazla çalıştığı gerekçesiyle kadın avukattan çocuklarının velayeti alındı

Çok fazla çalıştığı ve evden uzakta zaman geçirdiği gerekçesiyle çocukları elinden alınan Santander Bankası’nın eski avukatı Elena del Pilar Ramallo Miñán, kadın haklarının çiğnendiği iddiasıyla İspanyol devletine dava açma çabasına girdi.

Dünya Kadınlar Günü’nde mahkeme kararıyla 7 ve 13 yaşlarındaki kızları üzerindeki ortak velayetini kaybeden Elena del Pilar Ramallo Miñán’a bunun nedeninin ‘evinden uzakta çok fazla zaman geçirmesi’ olduğu söylendi.

İspanya’nın kuzeybatısındaki Galiçya bölgesinin La Coruña kentindeki aile mahkemesi başhakimi Carmen Lopez, Ramallo’nun annesinin verdiği ifadeye dayanarak, kadın avukatın evde çocuklarıyla birlikte olmak yerine iş gezilerinde ve konferanslarında aşırı zaman geçirdiğine hükmetti. Aile mahkemesinin velayetle ilgili kararı temyize yer bırakmıyor.

I would be interested to know more of the facts behind this ruling and will certainly be watching this space. Former Santander lawyer loses custody of her children for 'working too much' https://t.co/LCEgrm0U6f via @telegraphnews

