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Belçika’da göçmen merkezinde bir çocuk ölü bulundu

25 Nisan 2019
Belçika

Belçika’da, Anvers Savcılığı Broechem bölgesindeki bir göçmen merkezinde 9 yaşındaki bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

Filistinli olduğu belirtilen çocuk 26 yaşındaki annesi ile birlikte yaşıyordu. Olayın hemen ardından beş kişi gözaltına alınarak cinayet soruşturması açıldı.

Yüzlerce kişi tarafından aktif bir şekilde aranan çocuğun cansız bedenine iki gün sonra ulaşılabildi.

Twitter üzerinden şaşkınlığını dile getiren Belçika’nın Mülteci ve Göç İşlerinden Sorumlu Bakanı Maggie De Block ve Belçika Başbakanı Charles Michel olayın şeffaf bir şekilde araştırılacağını ifade etti. Hükümet yetkilileri uzmanların çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Block, yaşanan olayı dram olarak nitelendirdi.

Göçmen merkezi çalışanları, çocuğun ailesi ve merkezde kalan diğer kişilere psikolojik destek sağlanacağı belirtildi.

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