SAVAŞLARDAN SAVAŞLARA VE “DEVLET” ODUR Kİ…

Bir yandan görüp göreceğimiz en büyük savaş felaketlerinden birini izliyoruz.. Öte yandan kendi garip ülkemizde var olma ayakta kalabilme mücadelesi veriyoruz.

Ve sadece biz değil, dünya alem “arkasının ve devamının” nasıl olacağıyla nasıl sona ereceğini bilemediği heyecanlı bir film izlercesine, Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’e nasıl saldırdığını, yakıp yıktığını, insanları öldürdüğünü izliyor! Hem de dünya ülkelerinin “ahları vahları sızlanmalarıyla!”

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…BİZ KIBRIS TÜRKLERİ toprak” uğruna kopartılan kıyametlerle akıtılan kanların yabancısı değiliz. 2. Dünya savaşından beridir bu ada bazen sıcak çatışmaları da yanına alarak sürdürülüp götürülen bir soğuk savaşla birlikte yaşamaktadır.

Rumların akıllarından çıkaramadıkları, papazlar yeminli ve vaftizli “megali idealarına” yönelik mücadeleleri elan devam etmektedir.. Son bağlamda “Enosisi gerçekleştirip” adayı Yunanistan’a bağlamak için sürdürülen mücadele bitmedi ki Kıbrıs sorunu da devam etmektedir…

TUTUN ki nesilden nesile, babadan anadan oğula kızlara, tarihi süreci içinde yedi sülalemizi tehdit eden bu “Enosis” hayalidir ki Türk halkı bu adada hiçbir devrede ne huzuru yaşadı ne gördü barışı! Ki sırf gerçekleştirsin diye Enosisi, AB dediğimiz o “Hristiyan kulübü” Türk halkını çiğnerken, Rumu üyesi yaptı!

VE DİKKAT EDİN: Ayni AB şimdi de… “Yanı başındaki Türkiye’yi görmezden gelerek ve dikkate almadan atlayarak.. Bu kez de.. Artık bundan sonra bölgemizde ve Karadeniz’e sınırı olan ülkelerde.. Asla bitmeyecek büyük kavgalara neden olması için.. Hem de savaşın en kanlı anlarında.. Ukrayna’yı AB üyesi yapmak için karar aldı!

Tutun ki şu anda süregelen Rusya Ukrayna savaşını bitirmek için değil. (Öyle olsaydı müdahale ederdi) sürüp gitmesine katkıda bulunmak için..

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VE DÖNELİM KÜÇÜK DÜNYAMIZA: Hangi Devlet “hayat pahalılığı” nedeniyle çalışanlarının maaşlarına zam yaparken ayni zamanda ve anında o “zammı” alıp götürecek bir başka zammı da akaryakıtla elektriğe yapar? Cevap: KKTC yönetimi?

HİÇBİR şey bilmiyorsam şunu bilirim: “Böylesi bir uygulama “Devlet ahlâkına” sığmaz!”

Soracaksınız: Ne demek devlet ahlâkı! Şu demek:

Eğer hayat pahalılığı nedeniyle çalışanlarına zam yapmışsan o zammı alıp götüreceği aşikâr olan ötesi maddelere zam yapmaz en az bir süre beklersin. Fakat yine de yetmez:

*** EĞER ÜLKEDE bir trafik sorunu varsa, insanlar yollarda arabalarıyla çarpışmalar ve kazalar sonucunda ölüyorlarsa… Devlet ahlâkı odur ki caydırıcılık adına sürekli parasal cezalarını artırmadan önce, o kazaları önlemek için zaten asli görevin olan düzgün yolları, trafik işaretlerini, sinyalizasyonları, akşamların karanlıklarını aydınlatacak ışıkları ve ötesi tüm tedbirleri alırsın.. Trafiğin tüm alt yapısıyla araç gereçlerini bir tamam sağlar sonra gönül huzuruyla sürücülere çağrıda bulunurken, evet cezaları da artırırsın!

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DEVLET AHLÂKI odur ki memleketin pisiklerinden yakınılır, adına” çevre kirliliği” denilen sorun büyürken; Başta Devlet ve memleketin belediyeleri olarak bu sorunları sen çözersin. Alt yapılarını hazırlar, denetimlerini sürdürecek tedbirleri alırsın…

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DEVLET AHLÂKI odur ki yurttaşın refah ve saadeti için öncelikle denetim mekanizmalarını oluşturur, kimsenin kimseye kazık atamayacağı yasal düzenlemeler yaparsın.. Fahiş fiyatlara karşı savaş açar yurttaşın sömürülmesine set çekersin. Mütegallibeden yana değil, halktan yana olursun..

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DEVLET AHLÂKI odur ki siyasi kaprisler ve anlaşmazlıklar nedeniyle zırt pırt hükümetler yıkmazsın! Yurttaşları erken seçimlerden erken seçimlere koşturtmazsın! Siyasi çekişmeleri devlet sorunu haline getirmezsin..

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DEVLET AHLÂKI odur ki memlekette huzursuzluğu değil, huzuru ikame edersin.. Kanun ve nizamları onun bunun hatırına göre değil, anayasal vecibeleri neyi emrediyorsa onu uygularsın. Çıkan yasaları yandaşlık, partizanlık, çıkarcılık istismarlarında parça körce etmez, kanun ne emrediyorsa onu yaparsın..

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DEVLET AHLAKI odur ki yurdun taşınır taşınmaz mallarına, tarihi eserlerine, dağlarına ormanlarına, denizlerine sularına sahip çıkarak, doğal zenginliklerini gözün gibi korursun…

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YANİ NEDİR DEVLET BİLİR MİSİNİZ? Sevgidir, vicdandır, namustur, hak hukuktur, güzellik iyilik sağlık istikrardır… Büyüklük, ululuktur.. “Mefkûredir” kısaca..