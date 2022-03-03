PUTİN NELERİ BAŞARDI

Ukrayna krizinde Rusya’nın saldırgan politikaları , dünyayı yeniden şekillendiriyor. Bu şekillendirmenin etkileri de tüm ülkelerde uzun yıllar sürecek.

Ukrayna’nın direnmesi karşısında Putin’in NÜKLEER CAYDIRICILIK kavramından söz etmesi, dünyayı yeni bir yol ayrımına getirdi.

Putin’in Ukrayna’ya saldırısı , bir BUMERANG etkisi yaparak kendisini vurmaya başladı. Putin Ukrayna krizinde aşağıda toparladığımız etkileri BAŞARDI.

Putin, Ukrayna’ya saldırırken Gürcistan’a , Belarus’a ve diğer bölgelere uyguladığı salam politikasına devam edebileceğini düşünüyordu. Ancak tam da düşündüğünün tersi oldu.

Avrupa bu saldırı karşısında bütünlüğünü birleştiren politikalara yöneldi. Tüm AB üyesi ülkeler, AB’nin tesbit ettiği YENİ politikalara büyük bir disiplinle uymaya başladı.

200 yıldan fazla bir süredir, İsviçre tüm ULUSLAR ARASI sorunlarda TAM TARAFSIZLIK politikası uyguluyordu. Ancak Ukrayna krizi ile birlikte İsviçre tarafsızlık politikasından vazgeçti.

Türkiye ve Yunanistan eskiden beri uluslar arası sorunlarda kendi dar çıkarlarına göre farklı yollar izliyorlardı. Ancak Ukrayna Krizi ile birlikte, ikisi de esas olarak UKRAYNA tarafında yer alan bir çizgi izlemeye başladılar.

İkinci Dünya Savaşında yenilen ALMANYA, esas olarak silahlanmaya karşı bir politika izliyordu. Ancak Ukrayna Krizi ile birlikte, 100 Milyar Euro’luk bir silahlanma programı uygulayacağını açıkladı. Bu AB’nin Rusya’ya ve diğer muhtemel saldırganlara karşı aldığı en radikal tedbirdir. Almanya artık kendisini silahlandırıyor.

NATO tehlikesinden sık sık bahseden PUTİN, tarafsızlık politikası izleyen İsveç ve Finlandiya’yı da tedirgin etti. İsveç ve Finlandiya NATO’ya katılmak istiyor.

Suriye’den ve diğer ülkelerden mülteci akınına karşı çıkan Macaristan ve Polonya, Ukrayna’lı mülteciler konusunda değişik bir politika izleyeceğini açıkladı.

Ukrayna’dan insanların kaçması karşısında, Polonya ve Macaristan mülteci kabul ediyor.

Rusya’ya uygulanan ekonomik yaptırımlarla birlikte HSBC, BP ve Shell gibi Batılı firmalar da ülkedeki faaliyetlerini ve yatırımlarını sonlandırmaya başladı. Apple da satışlarını durduran şirketler arasına katıldı.

Kasım 2021’de Hollanda ortaklığından çıkarak tamamen İngiliz firması olan enerji devi Shell, Rusya’daki tüm faaliyetini sonlandıracağını açıkladı. Buna Gazprom’un işlettiği ve yüzde 50’sine sahip olduğu, Shell’in ise yüzde 27,5’lik payı bulunan Sakhalin 2 LNG sıvılaştırılmış doğal gaz üretim tesisi de dahil.

FİFA Rus takımlarını dikkate almayan kararlar aldı. Birçok Olimpiyat komitesi de da artık Rus takımlarını turnuvalardan çıkarttıklarını açıkladılar

Dünya artık, Saldırgan’ın salam politikası ile adım adım ülkeleri ele geçirme politikalarına karşı çıkılması gerektiğini anladı.

PUTİN, saldırgan politikası ile, Rusya içerisinde kendisine karşı olan insanların sayısını çoğalttı. Dünyadaki itibarının önemli bir bölümünü de kaybetti.

Putin, Ukrayna Cephesinde kısa vadeli kazanımlar elde etse de bunlar PİRUS ZAFERİ’nden başka bir sonuca yol açmayacaktır.

Putin bu saldırısıyla, YENİ BİR DÜNYA’nın yaratıcısı olarak tarihe, kötü bir şöhretle geçecektir.