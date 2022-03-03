Toykan’dan 5 maçta 4 gol

Hamitköy Aksa Süper Lig’de her ne kadar alt sıralarda yer alsa da yıldız futbolcusu Toykan Hacet performansı ile kendinden söz ettiriyor.

Gol krallığı yarışında 11 gol ile 4.sırada yer alan Toykan ilk sırada bulunan Mishali ile sadece 3 gollük bir fark var. Takımına adeta hayat veren Toykan kalitesini ortaya koymaya devam ediyor.

5 maçta 4 gol

İlk devrede başarılı bir performans ortaya koyan Toykan ikinci devreye de adeta fırtına gibi başladı. İkinci devrede rakip takımların korkulu rüyası olan genç oyuncu 5 maçta 4 gol kaydetme başarısı gösterdi.

İkinci devrenin ilk maçında Binatlı filelerini havalandıran genç golcü, 17.haftada Doğan Türk Birliği ağlarını sarstı. 18.haftayı boş geçen Toykan, 19.haftada Cihangir’e ve son olarak da 20.haftada T.Ocağı filelerini havalandırdı.

Haber: Hüseyin KÖPRÜLÜ