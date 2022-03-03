Hayat Ormanı hayat bulacak

Biyologlar Derneği, Yeşil Barış Hareketi ve Doğapark 4 Mart çarşamba günü Hayat Ormanı için fidan dikme etkinliği yapılacağını açıkladı.

Açıklama şöyle:

TEHDİTLER BİZİ YILDIRAMAZ: HAYAT ORMANI HAYAT BULACAK

Bilindiği üzere, Girne Dağları’nın kuzey yamacındaki 74 dönümlük arazi Güven-Yapı tarafından 105 konutluk site inşaa edileceği gerekçesiyle tahrip edilmiş durumdadır. Yasaların açıkça çiğnenerek gerçekleştirilen bu doğa katliamı sonrasında 2021 yılında başlattığımız hukuki mücadelenin olumlu sonuçlanması sonrası arazinin kiralaması iptal edilmiş ve sonrasında da Bakanlar Kurulu’nun aldığı yeni kararlarla bölge “orman arazisi” ilan edilmişti.

Aradan geçen sürede, Orman Dairesi ile yapmış olduğumuz çalışmalar çerçevesinde bölgeye “Hayat Ormanı” adı verilmesi ve Mart ayı ile birlikte ilk fidanların dikilerek yeniden yeşillendirilmesi için çalışmalara başlanması kararlaştırılmıştı. Bu doğrultuda, 5 sivil toplum örgütü 4 Mart 2022 Cuma günü ilk fidanları dikmek üzere ortak bir etkinlik düzenleyerek tüm doğaseverlere de katılım göstermeleri yönünde çağrı yapmıştır.

Tüm bu yaşananlar karşısında doğayı ve halkı hiçe saymaya devam eden Güvenlik Kuvvetleri Personeli Yapı Kooperatifi Ltd (Güven-Yapı) bir yandan müteahhit firmanın vinçlerini tüm uyarılara rağmen orman arazisi içerisinde tutarak fidan dikimini engellemeye, diğer yandan da avukatı Akan Kürşat aracılığıyla bizlere gönderdiği birer mektupla göz dağı vermeye çalışmaktadır. Söz konusu arazinin halihazırda orman arazisi olduğu malum olduğu halde, tarafımıza “arazi bizim kiramızdadır, girerseniz mülke tecavüz suçu işlersiniz ve gereğini yaparız” gibi ifadelerde bulunulması en hafif tabirle gülünçtür.

Hukuki anlamda yaptıkları yanlış değerlendirmelerini bilinçli bir şekilde yaptıklarını düşünmekteyiz. Şu anda Orman Arazisi olarak kayıtlı olan bir yere girmek için özel bir şirketten izin alacak değiliz. Benzer şekilde Yüksek İdare Mahkemesi’nde karşı bir davanın görüşüldüğünü dile getiren ve bu nedenle de fidan dikemeyeceğimizi iddia eden sayın Kürşat’ın tecrübeli bir hukukçu olarak ortada herhangi Orman Arazisi iptal kararı ve/veya arazinin yeniden Güven-Yapı’ya devri kararı olmadan böyle bir tavır içine girmesini ise tehdit olarak algıladığımızı da belirtmek isteriz.

Unutmayınız ki, biz sizlerin tehditlerine boyun eğmiş olsaydık bugün söz konusu arazi çoktan betonlaşmış olacaktı. Bu ülkede hukuksuzluğa geçit vermeyen yüce mahkemenin kararları ve halkımızın verdiği sonsuz destekle yarınlara daha yeşil bir gelecek birakabilmek için çalışmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

Tüm bu kötü niyetli yaklaşımlara rağmen, Girne’nin yeniden yeşile kavuşması ve Hayat Ormanı’nın bölgeye nefes aldırması engellenemeyecektir. Bu vesileyle, tüm halkımıza bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Duyarlı tüm kesimleri ve tüm doğaverleri 4 Mart Cuma günü 14.00’de “Hayat Ormanı”na ilk fidanları dikmeye davet ediyoruz.

BİYOLOGLAR DERNEĞİ – YEŞİL BARIŞ HAREKETİ – DOĞAPARK