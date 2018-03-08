Savaşan: Kadın ve kızlarımızın güçlendirilmesi temel hedef olmalı

Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan 8 Mart Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ülkemizde kadın istismarı, kadınlara uygulanan şiddet, cinsiyet ayrımcılığı gibi konularda halen istenilen yere gelinemediğinin altını çizen Savaşan, kadın ve kız çocuklarının toplumsal konumlarının daha da güçlendirilmesinin temel hedef olması gerektiğini vurguladı.

Kadının toplumdaki rolünün, ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin en önemligöstergelerinden biri olduğuna işaret eden Savaşan, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadınların fırsat eşitliğinden tam ve etkin şekilde yararlanması, kadınlara ve kız çocuklarına karşı şiddetin önlenmesi alanlarında var olan eksikliklerin gerçekçi bir bakış açısıyla tespiti ve bunların en kısa sürede giderilmesine ihtiyaç bulunduğunu ifade etti.

Birleşmiş Milletler, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemiyle, kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesi ile yoksullukla mücadele, kalkınma ve refah arasında önemli bir bağ olduğunu ortaya koyduğunu da anımsatan Savaşan, kadınların ücret, insan onuruna yakışır iş ve çalışma ortamı, barınma hakkı, seçme ve seçilme hakkı gibi konularda eşit haklara sahip olması gerektiğinin altını çizdi.

Kadının sosyal ve siyasal hayattaki konumunun güçlendirilmesinin şart olduğunu ifade eden Dr. Ahmet Savaşan, savaştan ve şiddetten arındırılmış, insanca yaşam koşullarının ve eşitliğin egemen olacağı bir Dünya dileyerek, “genelde bütün emekçi kadınların, özelde ise analarımızın ve kız çocuklarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlarız” dedi.