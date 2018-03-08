Bayar, Baf Direnişi’nin 54. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar, Baf Direnişi’nin 54. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı ile Kıbrıs Türk halkı özgürlük ve egemenliğinin yanı sıra geleceğe güvenle bakıyor. 1974 öncesinin karanlık günleri geride kalmıştır. Artık O günlere ve şartlara geri dönülemez. En büyük kazanımımız devletimizdir” ifadelerine yer verdi.

Bayar mesajında, “21 Aralık 1963’den sonra, Akritas Planı’nın uygulanmaya konduğu o günlerde adanın her tarafında olduğu gibi Baf merkez ve bölgedeki Türk köyleri Rum saldırılarının hedefi oldu. 9 Mart 1964’de gün doğarken Baf’ın Türk bölgesi Yunanlı bir albayın yönetiminde ağır silahlarla donatılmış 2 bini aşkın gözü dönmüş barbar Rum askerinin saldırısına uğramıştır. Bu saldırı karşısında toplam 120 mücahit her yaştan kahraman Baf Türk halkıyla bütünleşerek Baf’ı kahramanca korumuş ve Gazi Baf unvanını kazanmıştır” ifadelerini kullandı.

Bugün 54’ncü yılını anılan Baf direnişinde yaşamını kaydeden şehitlere ve aramızdan ayrılan gazilere rahmet dileyen Bayar, hayatta olanları da şükran ve minnetle andı.