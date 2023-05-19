Savaşan: “19 Mayıs ruhu devletimizin devamının garantisidir”

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle mesaj yayımlayan Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, UBP Milletvekili Ahmet Savaşan, 19 Mayıs ruhunun Türkiye’nin ayrılmaz parçası olan Kıbrıs Türklerinin Kuzey Kıbrıs’ta varlığının ve devletinin devamının garantisi olduğunu vurguladı.

Savaşan, zorlu mücadelelerle kazanılan zaferlerin ardından, var olmanın ve gelişmenin ancak iyi eğitim almış, özgüveni yüksek, kendini sürekli geliştiren gençler vasıtasıyla olacağına inanan Gazi M.K. Atatürk’ün gençlere verdiği önemi “Gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız. Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz” sözleriyle somut olarak ortaya koyduğunu hatırlattı.

Mesajında “Bizlere emanet edilen vatanlarımızı bütün güzellikleriyle, milli ve manevi zenginlikleriyle, bir ve bütün olarak gelecek kuşaklara teslim etmek hepimizin sorumluluğudur.” ifadelerini kullanan Savaşan, Türk milletinin bütün bireylerinin, birlik ve beraberlik duyguları içinde söz konusu görevi sonsuza kadar kararlılıkla yerine getireceğine olan inancını da belirtti.