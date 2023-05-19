Gönyeli’de iş kazası: 28 yaşındaki Altınkaya hayatını kaybetti

Gönyeli’de bugün meydana gelen iş kazasında ağır yaralanan Taner Altınkaya hayata tutunamadı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 19.05.2023 tarihinde, saat 11.00 sıralarında, Gönyeli’de faaliyet gösteren bir kafe içerisinde, Taner ALTINKAYA (E-28) merdiven üzerinde dekor çalışması yaptığı sırada, dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten yere düşerek yaralanmıştır. Altınkaya, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.