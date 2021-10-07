Sarıçizmeli’nin mücadelesi sonuç verdi

İmar Planı talebiyle çadır eylemi başlatan Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli mücadeleyi kazandı.

Mehmetçik İmar Planı talebiyle Turizm ve Çevre Bakanlığı bahçesinde çadır eylemi başlatan Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, mücadeleyi kazandı.

Sarıçizmeli sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu ve eylemi noktaladığını duyurdu:

“Siz istemeyebilirsiniz, kafanız da kumda gömülü kalmaya devam edebilir. Ama gailesi olanlar bu ülkeye dair, bu ülkeye sahip çıkmaya devam edecektir.

8 günün emeği. Ulaşmak istediğimiz hedefe ulaşmanın mutluluğu. Birleşik Kurulumuzu topluyoruz. Biraz sonra basınımızla süreci paylaşıp çadırlarımızı topluyoruz.

Teşekkür etmem gereken o kadar çok insan var ki şu anda bunları sıralamam mümkün değil.

Bilahare süreci harfi harfine paylaşıp hepinize tüm kalbimle sarılacağım….”