Okan: Yemek seçiciliği yapan çocuklara besinleri sevdirecek yöntemler 

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkan Vekili ve Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği Başkanı Dr. Dyt. Ayşe Okan, ebeveynlerin çocuklara besin seçimi yaptırmakta güçlük çektiklerini belirterek, “Bu sorun, çocukların sosyal çevreyle iletişimi arttığı veya okula/kreşe başladığı zaman daha da büyüme eğimi gösteriyor” ifadesini kullandı.

Ebeveynlerden en çok; ‘çocuğuma sebze yediremiyorum’ ‘çocuğum balık hiç tüketmiyor’ ‘çocuğuma yoğurt verdiğim zaman tükürüyor’ şeklinde geri dönütler aldıklarını belirten Okan, ebeveynlerin çocuklarına sağlıklı tercihler yaptırabilmeleri için bazı tavsiyelerde bulundu.

Dr. Dyt. Okan öncelikle çocuklara birer birey olarak yaklaşılması gerektiğini dile getirerek, bu konudaki birçok araştırma sonuca göre çocuklara yetişkin bir bireye davranıldığı şekilde davranılması durumunda kendilerini önemseniyor hissettikleri yönünde olduğunu kaydetti.

Bu nedenle çocukların herhangi bir besini tüketmesini isteyen ebeveynlerin öncelikle çocuklarına söz konusu besinin sağlıklı olduğunu bildikleri için tükettiklerini anlatmalarının önemli olduğunu söyleyen Okan, “Örneğin çocuklara sebzelerin içerisinde onları hastalıklardan koruyacak vitaminler bulunduğunu söylemek gerekiyor” dedi.

Okan, çocuklarımıza sağlıklı besini seçebilmeleri için nedenler sunmamız gerektiğini de vurgulayarak, “Yetişkinler olarak bizler tadını çok beğenmesek de sağlıklı olduğu için besinleri tükettiğimizi onlara dile getirmeliyiz” ifadesini kullandı.

Çocuğun yemeği beğenmemesi durumunda ailenin hemen çocuklara farklı bir alternatif sunmasının yanlışlığına da işaret eden Okan, “Bu aslında çocuğa ben bir yemeği beğenmezsem benim için farklı bir yemek hazırlanabiliyor mesajını veriyor. Sonrasında çocukların bu bahaneyi kullanarak normalde deneyip de yiyebilecekleri besinleri ret etme şansları doğuyor” açıklamasında bulundu.

Okan, çocuklara besinleri sevdirmek için kullanılabilecek yöntemler hakkında da bilgi vererek, “Çocukların yemeyi tercih etmedikleri besinleri sevdikleri karakterlere dönüştürebilirsiniz. Örneğin çocuk dinozorları çok seviyorsa, çocuğunuza dinozor hikâyesi anlatabilir ve dinozorlar çok büyük ve güçlü hayvanlar, bu güçlerini tükettikleri sebzelerden alıyorlar şeklinde açıklayabilirsiniz” dedi.