14 bin 614 test sonucunda 87 yeni vaka

KKTC’de son 24 saatte yapılan 14.614 test sonucunda 76’sı yerel, 87 covid-19 pozitif vaka tespit edildi
Sağlık Bakanlığı KKTC’de son 24 saatte yapılan 14.614 test sonucunda 76’sı yerel 87 covid-19 pozitif vakaya rastlandığını, 38 kişinin de taburcu edildiğini açıkladı.
3 kişi yurt dışından gelmiştir. 8 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 76 kişi ise yerel vakadır.
22 kişi Lefkoşa, 22 kişi Girne, 21 kişi Gazimağusa, 9 kişi İskele, 1 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.
7 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.614
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 87
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 8
Yerel Vaka Sayısı: 76
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 38
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.056.899
Toplam Vaka Sayısı: 20.080
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 19.083
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 918
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 51
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 858
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 81
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 9
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2195
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 533
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 589
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7412
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 62.118