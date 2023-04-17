Sapsızoğlu, şampiyonları kutladı

Antalya’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nı özel davetle izleyen Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki KKTC Cimnastik Federasyonu heyeti, Türkiye’nin şampiyon cimnastikçilerini kutladı.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkan vekili İsmail Göktekin ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Türkiye Milli Takımı’nın konakladığı otelde İbrahim Çolak ve Adem Asil ile bir araya gelen KKTC Cimnastik Federasyonu heyeti, Dünya ve Avrupa Şampiyonu İbrahim Çolak ile Avrupa Şampiyonu Adem Asil’i şampiyonluklarından dolayı kutladı.

Hasan Sapsızoğlu şampiyonlarla buluşmasında yaptığı konuşmada İbrahim Çolak ve Adem Asil’i başarılarından dolayı kutlarken, başarılarının devamını diledi.