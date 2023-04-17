Güreşseverler Derneği, 29 Nisan’da toplanıyor

Güreşseverler Derneği’nin 17.olağan genel kurul toplantısı, 29 Nisan Cumartesi günü yapılıyor. Lefkoşa Türk Belediyesi Spor Kulübü Lokali’nde yer alacak toplantı saat 10.30’da başlayacak.

Dernekten yapılan açıklamada, KKTC Güreş Federasyonu’nun kuruluş yıldönümü olan 29 Nisan’da, güreşe gönül veren herkesin toplantıya katılması dileğinde bulunuldu.

Genel kurulda, faaliyet ve mali raporun okunmasından sonra organların seçimi yapılacak.

Gündem şöyle:

Açılış ve saygı duruşu Genel kurul başkanlık divanının seçimi (1 başkan, 2 sekreter) Faaliyet raporunun okunması ve onaya sunulması Mali raporun okunması ve onaya sunulması Yönetim Kurulu’nun seçimi (5 asil, 3 yedek üye) Denetleme Kurulu’nun seçimi (3 üye) Disiplin Kurulu’nun seçimi (3 üye) Dilek ve temenniler, kapanış.