Zor hareketler müsabakaları yapıldı

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Federasyon Başkanlığı Zor Haraketler Şampiyonası önceki gün yapıldı.

Şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılmış olup şampiyonayı, Masterler Öykü Ergin ve Anna Tüysüz’den oluşan hakem heyeti yönettiler

Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Federasyon Başkanı Senior Grand Master Gökbilen ve kulüp temsilcileri verdiler.

BAYANLAR SONUÇLARI

1.Kategori: 1. Süheyla Bölükbaşı

2.Kategori: 1. Zehra Naz Ağan

3.Kategori: 1. Kura Bah

4.Kategori: 1. Nursima Kara

5.Katagori: 1. Aslı İpek Kara

6.Kategori: 1. Nehir Ulukaya

7.Katagori: 1. Defne Okçu

8.Katagori: 1. Dua Rızwan Zaman

9.Katagori: 1. Miray Mafratoğlu

10.Katagori: 1. Utku Kavin Yeleğen

11.Katagori: 1. Tuvana Yeleğen

12.Katagori: 1. Derin Karaca

13.Katagori: 1. Emine Şahin

14.Katagori: 1. Hayriye Yetek

ERKEKLER SONUÇLARI

1.Kategori: 1. Reza Golmohammadzade

2.Kategori: 1. Şakir Yağızsoy

3.Kategori: 1. Şakir Atınç Yağızsoy

4.Katagori: 1. Sam Norouzi

5.Kategori: 1. Mohammad Hosseine

6.Katagori: 1. Diyar Bulegenov

7.Katagori: 1. Koray Batıkan Aykaç

8.Katagori: 1. Doğu Göktürk Yeleğen