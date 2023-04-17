Masa tenisinde Minikler Turnuvası tamamlandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Nisan 17, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Masa tenisinde Minikler Turnuvası tamamlandı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Masa tenisinde Minikler Turnuvası tamamlandı

Masa tenisinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen 23 Nisan Er Reklam Minikler Turnuvası, geçtiğimiz gün federasyon salonunda yapıldı.
Her yıl geleneksel olarak Er Reklam ana sponsorluğunda yapılan turnuva bu yıl da yoğun sporcu katılımıyla gerçekleştirildi.
U11 ve U13 yaş kategorilerinde 23 Nisan etkinliği adı altına yapılacak olan turnuva saat 10.00’da başlarken birbirinden çekişmeli maçlar oynandı.

 


Dereceler şu şekilde oluştu:

 

U11 Kızlar

  1. Melike İlhan (Dumlupınar)
  2. Vera Yaşamsal (Arucad Anka)
  3. İzlem Özel (GAÜ)

 

U13 Kızlar

  1. Ayşe Çubukçu (Arucad Anka Spor Derneği)
  2. Duru Barutçuzade (Arucad Anka Spor Derneği)
  3. Vera Yaşamsal (Arucad Anka Spor Derneği)
  4. Aren Yaşamsal (Arucad Anka Spor Derneği)

 

U11 Erkekler

  1. Sonay Hayatseven (GAÜ)
  2. Kuzey Taşlı (LAÜ)
  3. Mert Özer (GAÜ)
  4. Rüzgar Özkan (Dumlupınar)

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Tags:23 Nisan Er Reklam Minikler Turnuvası
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