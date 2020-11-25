Saner: UBP ekonomik atılım sağlayacak büyük projelerle hizmete hazır

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Ersan Saner, “ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde önemli ekonomik atılım sağlayacak büyük projeler ve açılımlarıyla halka hizmete hazır olduklarını” söyledi.

Ersan Saner, “ Ulusal Birlik Partisi’nin en büyük parti olması ve projelerinden dolayı hükümeti kurması gereken parti olduğunu” vurguladı.

Saner, bu akşam UBP Güzelyurt İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği toplantıda hükümet kurma çalışmaları ve UBP’nin projeleri hakkında bilgi verdi.

UBP Başkan Vekili Saner, “hükümeti kurma görevini aldıktan sonra sürdürülebilir bir hükümet yapısı ortaya koymak, bütçeyi geçirmek ve halkın sorunlarına ivedi çözümler bulabilmek için yoğun çaba harcadığını anlayışlı hareket ettiğini ama diğer partilerin ileri sürdükleri değişik nedenlerden dolayı hükümeti kuramadığını” söyledi.

Ersan Saner, “ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde önemli ekonomik atılım sağlayacak büyük projeler ve açılımlarıyla halka hizmete hazır olduklarını” söyledi.

Saner, “ Ulusal Birlik Partisi’nin en büyük parti olması ve projelerinden dolayı hükümeti kurması gereken parti olduğunu” vurguladı.

UBP Genel Başkan Vekili Saner şöyle konuştu:

“ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni daha ileriye götürmeliyiz. Bunun için alt yapımızı tamamlamak, iş insanlarımızın önünü açmak, sektörlerimizin sorunlarını asgariye indirmek, kamu yönetimini verimli hale getirmek durumundayız.

Türkiye bizim yanımızdadır. Açıklamalar ortadadır. Biz kendi ev ödevimizi doğru olarak yapacağız ve Türkiye’nin de katkısı ile önce pandeminin yaralarını saracak sonra ekonomik atılımı gerçekleştireceğiz.

KKTC’ye 500 yataklı bir hastane yapılması, Türkiye’den KKTC’ye kablo ile elektrik getirilmesi, doğal gaz sağlanması, yollarımızın bitirilmesi, yeni hava limanı hep UBP’nin projeleridir. Bu ülkedeki bütün kalıcı eserlerin altında UBP’nin imzası vardır, bundan sonra da UBP’nin imzası olacaktır.”

HİDROKARBON VE MARAŞ KONUSU

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Ersan Saner, “Kıbrıs Türkü’nün Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynaklarındaki haklarının korunması için atılan tüm adımların altında da UBP’nin imzasının bulunduğunu” belirtti ve şöyle dedi:

“ Biz haklarımızı hiç kimseye bırakmayacağız. Rum tarafı ve destekçileri ne derse desinler, ne yaparsa yapsınlar, güçlü Türkiye ve biz haklarımızı kimseye bırakmayacağız. Rum tarafı maalesef bizim ortak bir komite oluşturularak hidrokarbon konusunun çözüme kavuşturulması önerimize olumsuz yanıt vermiştir. Oysa, bu konuda anlaşılması halinde bunun bütünlüklü bir çözüme de katkısı olacaktır. Ama, belli ki Rum tarafı bizimle ne Kıbrıs’ın zenginliklerini ne de yönetimini paylaşmak istemiyor ve hayal kuruyor. O nedenledir ki biz ve Türkiye artık iki Devletli çözümün masaya gelmesini istiyoruz. Halkımızın 40 yıl daha masada federasyon olacakmış diye oyalanmasına izin veremeyiz.

Ersan Saner, “ Kapalı Maraş’ın açılmasının da partisinin bir hedefi olduğunu ve Türkiye’nin de desteği ile bu düşüncenin yaşama geçtiğini” belirtti ve “ şunları kaydetti:

“ Kapalı Maraş’ın açılması elbette Uluslararası Hukuk gözetilerek olacaktır. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Rum komşularımız başvurularını yapsınlar ve Taşınmaz Mal Komisyonu üzerinden sonuca ulaşsınlar. Kapalı Maraş’ın açılması hem insalık hem de Kıbrıs için güzel bir olaydır. Bunu kimse bozmaya, aksatmaya çalışmamalıdır”.