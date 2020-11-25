Koronavirüs araştırması: ABD’de 20 Ocak’a kadar Kovid-19 vakaları ikiye katlanabilir

ABD’nin Missouri eyaletinde bulunan Washington Üniversitesinde yapılan bir araştırmada, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 20 Ocak’a kadar ikiye katlanabileceği bildirildi.

CNN haber kanalının Washington Üniversitesine dayandırdığı haberinde, ABD’de başkanlık yemininin yapılacağı 20 Ocak tarihine kadar Kovid-19 vaka sayısının 20 milyonu aşabileceği öngörüsüne yer verildi.

Washington Üniversitesi Sağlık Ölçümleri Değerlendirme Enstitüsü tarafından yapılan başka bir ölçümlemeye göre ise 2 ay içinde 140 bin Amerikalı daha virüsten ölebilir.

Koronavirüs vakalarının günlük takibini yapan Kovid İzleme Projesi verilerine göre toplam pozitif vaka sayısının 12 milyon 230 bini aştığı ülkede, 85 binden fazla kişi Kovid-19 teşhisi ile hastanede tedavi altında bulundurulurken, hastaneye yatış sayısında ise son 14 gün üst üste en yüksek sayıya ulaşıldığı belirtildi.

Aynı kaynağa göre, bugün ABD’de 151 binden fazla Kovid-19 vakası ve 956 ölüm kaydedildi.