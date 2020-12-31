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Saner: İstihdam edilen 270 kişinin sözleşmeleri 6 aylığına uzatıldı

31 Aralık 2020
Ersan Saner
Ersan Saner



Başbakan Ersan Saner, “ kovid-19 salgını nedeniyle Devlet’te istihdam edilen 270 kişinin sözleşmelerinin 6 aylığına uzatıldığını” açıkladı. Başbakan Saner açıklamasında şunları kaydetti: “ Hükümetimizin göreve geldikten sonra acil olarak halletmesi gereken sorunlardan birini daha bugün itibarıyla geride bırakmış bulunuyoruz. Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında Devlet’te mevsimlik işçi olarak istihdam edilen 270 kişinin sözleşmeleri ilgili Bakanlıklardan gelen talepler ve yapılan çalışmalar sonucu 2021 yılı Haziran ayı sonuna dek uzatılmıştır.”



devlet piyangosu





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31 Aralık 2020


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