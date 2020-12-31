Ceyhun Jay Uzun onur madalyası ile ödüllendirildi

1890 yılından bu yana Birleşik Krallık’ta verilen ‘Yeni yıl Onur Ödülleri’ sahiplerini buldu. Ödül listesinde bu yıl Kıbrısı Türk Ceyhun Jay Uzun da yer aldı.
1890 yılından bu yana Birleşik Krallık’ta verilen ‘Yeni yıl Onur Ödülleri’ sahiplerini buldu. Her yıl Aralık ve Haziran ayı olmak üzere iki kez verilen Krallık toplumuna veya İngiliz ulusal yaşamına hizmet edenlerin ödüllendirildiği ödül listesinde bu sene başkent Londra’da polis olarak görev yapan bir Kıbrıslı Türk de yer aldı. Ceyhun Uzun adlı Türk polis memuru, Kraliyet tarafından polislik mesleğini başarıyla yürüttüğü ve hayır kurumlarına yardım ettiği için impatarorluk madalyasıyla ödüllendirildi.