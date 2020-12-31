Ceyhun Jay Uzun onur madalyası ile ödüllendirildi

1890 yılından bu yana Birleşik Krallık’ta verilen ‘Yeni yıl Onur Ödülleri’ sahiplerini buldu. Her yıl Aralık ve Haziran ayı olmak üzere iki kez verilen Krallık toplumuna veya İngiliz ulusal yaşamına hizmet edenlerin ödüllendirildiği ödül listesinde bu sene başkent Londra’da polis olarak görev yapan bir Kıbrıslı Türk de yer aldı. Ceyhun Uzun adlı Türk polis memuru, Kraliyet tarafından polislik mesleğini başarıyla yürüttüğü ve hayır kurumlarına yardım ettiği için impatarorluk madalyasıyla ödüllendirildi.

Birleşik Krallık’ta her yıl Kraliçe adına verilen ‘Yeni Yıl Onur Ödülleri’ listesi açıklandı. 1890 yılından bu yana Haziran ve Aralık aylarında verilen onur ödülleri listesinde bu sene bir Türk yer aldı.

Londra Metropolitan polis merkezinde görev yapan Ceyhun Uzun adlı Türk polis memuru kraliyet tarafından polislik mesleğini başarıyla yürüttüğü ve hayır kurumlarına yardım ettiği için imparatorluk madalyasıyla ödüllendirildi.

Metropolitan polis merkezinden yapılan açıklamaya göre, “’Daha Güvenli Okullar’ projesinde görev yapan Ceyhun Uzun, suça sürüklenme olayları için savunmasız gençlerle çalışıyor. Gençleri enerjilerini daha iyiye yönlendirmeye ve onları suçtan uzaklaştırmaya teşvik etmek için öğrenciler ve öğretmenleriyle birlikte çalışıyor. Ayrıca gençler için bir koşu kulübü kurmaya da dahil oldu” ifadeleri kullanıldı.

KANSERLİ ÇOCUKLAR İÇİN 200 BİN STERLİN TOPLADI Ceyhun Uzun’un kanserli çocuklar için de birçok hayır işinde bulunduğunun altı çizilen açıklamada, ” 2013 yılında Ceyhun’un kızı Tanyel’e kemik kanseri teşhisi kondu ve daha sonra ne yazık ki öldü. Ceyhun, Tanyel’in kanser teşhisten bu yana kendisini kanserli çocuklar için para toplamaya adadı. Çabalarıyla şimdiye kadar 200 bin sterlinden fazla para toplandı. Ceyhun ayrıca kızının anısına, kanserli çocuklara ve ailelerine yardım eden bir hayır kurumu kurdu ve Kuzey Kıbrıs’ta bir Onkoloji Merkezini finanse etti” ifadelerine yer verildi.